توسيع النظام البيئي والاستحواذ على ليدجر إكس يؤدي إلى إرسال توكن FTT إلى مستوى مرتفع جديد

تام شمس - الخميس 2 سبتمبر 2021 02:44 صباحاً - يعد التبني في العالم الحقيقي والوعي بالعلامة التجارية من أفضل الطرق لمشروع بلوكتشين لزيادة قيمته وجذب مستخدمين جدد إلى نظامه البيئي.

وأحد المشاريع التي شهدت نموًا هائلًا طوال عام ٢٠٢١ بفضل تعرضها العام المتزايد وإطلاق البروتوكولات والشراكات المثيرة هو FTX، وهي منصة لتداول مشتقات العملات المشفرة أسسها سام بانكمان فرايد وغاري وانغ.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد الوصول إلى مستوى منخفض بالقرب من ٥٠ دولارًا يوم ٣١ أغسطس، قفز سعر FTT بنسبة ٤٢٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٦٦,٥٠ دولارًا يوم ١ سبتمبرحيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٢٠٠٪ إلى ١,٦٧٥ مليار دولار.

مخطط زوج FTT مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

جاء الاندفاع المفاجئ في الزخم في أعقاب إعلان ٣١ أغسطس أن FTX US، وهو ذراع البورصة بالولايات المتحدة، ستستحوذ على ليدجر إكس، وهي منصة تداول خيارات وعقود آجلة مقرها الولايات المتحدة ومرخصة بالكامل.

من خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن الشركة الآن من تقديم العقود الآجلة المنظمة للعملات المشفرة وخيارات التداول إلى سوق الولايات المتحدة.

شهدت FTX عامًا حافلًا من الشراكات والتحركات الدعائية مثل شراء حقوق التسمية للعديد من الملاعب وأن تصبح الراعي الرسمي بين بورصات العملات المشفرة لفريق بيسبول رائد، ولكن يشعر الكثيرون أن هذا هو أكبر تطور حتى الآن للمنصة لأنه يعطي FTX US منتج فريد في سوق الولايات المتحدة.

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