إنترنت كمبيوتر ستيُطلق ١٠٠٠٠ من التوكنات غير القابلة للإتلاف مجانًا في أول توزيع

تام شمس - الأربعاء 1 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أعلن إنترنت كمبيوتر الخاص بشركة ديفينيتي عن إطلاق ١٠٠٠٠ توكن غير قابل للإتلاف أو NFTs. ويحق للمستخدمين المطالبة بتوكناتهم المجانية يوم الأربعاء الساعة ٨ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق.

قام الأخوان برزيميك وتوماش تشوجيكي، جنبًا إلى جنب مع آدم ستوبنيك، بتصوّر المشروع، وقد جاء إلهام الثلاثي من إنشاء الصور الرمزية بعد مقارنات مختصرة مع ثنائي الهيب هوب في التسعينيات إنسين كلاون بوزي، والنجاح الساحق للتوكنات غير القابلة للإتلاف الأسطورية لكريبتو بانك.

بعد سلسلة من الإصدارات المبكرة الحصرية، من المتوقع أن يتوفر فقط ٣٠٠٠ قطعة للمطالبة بها، واحدة لكل مستخدم، في وقت الإصدار.

تحدث كوينتيليغراف إلى المؤسس المشارك للمشروع، برزيميك تشوجيكي حول توقعاته بشأن توزيع التوكنات غير القابلة للإتلاف:

"نحن متحمسون للغاية لإطلاق توكنات آي سي بانك على إنترنت كمبيوتر. يتحرك مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف بوتيرة سريعة، ومن المدهش أن نكون جزءًا منها. ونحن نمتلك الكثير من الخطط لتوكنات آي سي بانك، بما في ذلك سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف، وهذه هي الخطوة الأولى نحو ذلك".

إنترنت كمبيوتر هو توكن للعملات المشفرة (ICP) يسمح للمستخدمين ببناء التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وقد تم بالفعل إنشاء بدائل لشبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك لينكد إن وميديوم وواتساب بالإضافة إلى المواقع التي يقودها المجتمع مثل ريديت من قِبل أعضاء المجتمع.

ووفقًا لتغريدة حديثة، حظي توزيع توكنات آي سي بانك باهتمام كبير من مجتمع العملات المشفرة، حيث أبلغت البيانات التحليلية عن ٨٩٠٠٠ زائر إلى موقع التوكنات غير القابلة للإتلاف على الويب منذ إطلاقه.