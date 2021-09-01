شركة ستاندرد تشارترد المصرفية في المملكة المتحدة تنضم إلى مجلس إدارة غلوبال ديجيتال فاينانس

تام شمس - الأربعاء 1 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - انضمت ستاندرد تشارترد، وهي شركة خدمات مصرفية متعددة الجنسيات مقرها المملكة المتحدة، إلى تحالف من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التي تهدف إلى تسريع تبني أفضل ممارسات العملات المشفرة.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قال بنك ستاندرد تشارترد إنه سينضم إلى هيئة العضوية للمجلس الإشرافي في مجال العملات المشفرة والتمويل الرقمي غلوبال ديجيتال فاينانس، أو GDF. كعضو، سيساعد البنك في التواصل مع المنظمين والمشرعين الدوليين بالإضافة إلى آخرين في الصناعة للدفاع عن الأصول الرقمية.

ووفقًا لغلوبال ديجيتال فاينانس، فإن ستاندرد تشارترد هو أول بنك ينضم إلى مجلس إدارة المجموعة، والذي يتألف حاليًا من عشرة أعضاء آخرين بما في ذلك بورصات العملات المشفرة كوين بيز وهوبي وسيكس ديجيتال إكستشينج و١٠٠ إكس غروب - الشركة الأم لبيتميكس. يهدف التحالف إلى دفع التبني السائد للأصول الرقمية وكذلك ضمان تطوير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين لاكتساب التعرض للعملات المشفرة.

حيث قال جيف كوت، الرئيس العالمي لتداول الإلكترونيات والأسواق المالية في ستاندرد تشارترد: "إن الاعتماد المدروس للأصول الرقمية على أساس مبادئ حماية المستهلك والامتثال يمكن أن يعزز نظام مالي أكثر كفاءة وشمولية". "تتحمل البنوك مسؤولية مستمرة لدعم تطور بنية مالية عالمية منفتحة وموثوق بها."

تم إطلاق المجموعة في عام ٢٠١٨، وتضم أعضاء في البنوك، وبلوكتشين والعملات المشفرة والتمويل من بلدان مختلفة، وأصدرت بيانات لدعم التشريعات المؤيدة في الولايات المتحدة. عندما كان قانون البنية التحتية HR ٣٦٨٤ لا يزال قيد الدراسة في الولايات المتحدة قال غلوبال ديجيتال فاينانس إنه يدعم اللغة التي توضح تعريف الوسطاء ومتطلبات الإبلاغ الضريبي لأنها تنطبق على شركات العملات المشفرة وبلوكتشين.