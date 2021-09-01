استطلاعٌ يكشف أن الأوروبيين يريدون من البلدان الأصلية تنظيم العملات المشفرة، وليس الاتحاد الأوروبي

تام شمس - الأربعاء 1 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أظهر استطلاع واسع النطاق شمل ١٢ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن غالبية الأوروبيين يفضلون قيام الحكومات المحلية بإنشاء وتنظيم العملات المشفرة.

وقد أجرت شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز دراسة استقصائية لصالح يورونيوز، حيث استطلعت آراء ٣١٠٠٠ مستجيب من إستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

وعلى خلفية قوانين العملات المشفرة الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية (EC)، دعمت حصة الأسد من المستجيبين من جميع الدول إنشاء عملة رقمية وطنية. ومع ذلك، يُعزى السبب الرئيسي للتوكن الداخلي إلى الحصول على الاستقلال المالي عن الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الكثير، أظهر المشاركون من اليونان (٤٠٪) وإيطاليا (٤١٪) وإستونيا (٣٩٪) أعلى دعم للعملات المشفرة الوطنية، بينما كان ٣٠٪ في المتوسط ​​من المشاركين من البلدان الأخرى يؤيدون عملة رقمية وطنية.

في عكس هذا الاتجاه، عارض ٣٧٪ من المستجيبين من هولندا إطلاق مبادرات العملات المشفرة الوطنية، مقزمين نسبة الـ ١٨٪ من المؤيدين في الاستطلاع.

علاوة على ذلك، يريد ما يقرب من ٦٠٪ من المستجيبين البالغ عددهم ٣١٠٠٠ أن تحدد حكومتهم الوطنية اللوائح المالية بدلًا من الاعتماد على الاتحاد الأوروبي.

تحاول المفوضية الأوروبية حاليًا تنفيذ اللوائح الخاصة بأصول العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ففي ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة تمويل رقمي جديدة تضمنت مقترحات تشريعية تتعلق بالتعامل مع أصول العملات المشفرة في الدول الأعضاء.

من أجل توضيح هذه الخطوة، صرحت المفوضية الأوروبية أنه "من خلال جعل القواعد أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة رقمية للمستهلكين، تهدف المفوضية إلى تعزيز الابتكار المسؤول في القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي، وخاصة بالنسبة للشركات الناشئة الرقمية المبتكرة للغاية."