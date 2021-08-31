الرئيس الأمريكي السابق يصف العملات المشفرة بأنها "كارثة تنتظر الحدوث"

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:48 مساءً - في مقابلة مع فوكس بيزنس صدرت اليوم، تم سؤال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول آرائه حول صحة أسواق وول ستريت، والتقدم الذي أحرزته الإدارة الحالية، بالإضافة إلى إمكانات بيتكوين وسوق العملات المشفرة.

وردًا على السؤال الأخير، قال الرئيس السابق: "أنا أحب عملة الولايات المتحدة، لكني أعتقد أن العملات المشفرة قد تكون كارثة تنتظر الحدوث". وتابع قائلًا:

"قد تكون مزيفة. من يعرف ما هي؟ إنها [العملات المشفرة] بالتأكيد شيء لا يعرف الناس الكثير عنه".

كما تحدث أيضًا عن حماية سيادة الدولار الأمريكي كأولوية أولى، بدلًا من النهوض بالنظام المالي الراكد والاستفادة من الفوائد الهائلة التي يجب أن تقدمها تقنيات العملات المشفرة وبلوكتشين.

على الرغم من هذه التعليقات غير المواتية، لم تتأثر أسعار العملات المشفرة في وقت كتابة المقالة. حيث سجلت بيتكوين (BTC) انخفاضًا بنسبة ١,١٧٪ لليوم، وارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة ٦,٣٠٪، بينما انخفض الأصل المصنف ثالثًا كاردانو (ADA) بنسبة ١,١٪.

في المقابل، تبنى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن موقفًا أكثر إيجابية على ما يبدو تجاه مجال العملات المشفرة، ومع ذلك لا يزال حذرًا للغاية.

ففي وقتٍ سابق من هذا العام، عيّن الرئيس بايدن الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، غاري ينغسلر كرئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC.