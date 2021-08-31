حاكمة نيويورك الجديدة تستعين بمسؤول سابق من مستشاري أوباما لرئاسة الهية التنظيمية المالية للولاية

رشحت كاثي هوشول، حاكمة نيويورك التي شغلت منصبها لمدة أسبوع واحد فقط منذ رحيل أندرو كومو، أدريين هاريس لقيادة إدارة الخدمات المالية بالولاية.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء في وول ستريت جورنال، قامت هوشول بتعيين هاريس لقيادة إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أو NYDFS، بعد استقالة المشرفة ليندا لاسيويل. تعمل هاريس حاليًا كمستشار أول في شركة العلاقات العامة برونزويك جروب، ولكن قبل ذلك كانت تعمل مساعدًا خاصًا للسياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشارة كبيرة لنائب وزير الخزانة.

كان لدى هاريس القليل من التصريحات العامة حول مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، لكنها كانت جزءًا من اجتماع في عهد أوباما مع قادة في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية لمناقشة الدعم الحكومي للقطاع. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنها تهدف إلى "ضمان وجود نظام مالي قوي وعادل، واقتصاد عادل" في دورها المحتمل في إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

استقال حاكم نيويورك السابق كومو يوم ١٠ أغسطس بعد عدة مزاعم بالتحرش الجنسي، مما مهد الطريق أمام هوشول لتولي منصبه بعد أسبوعين. عملت لاسيويل، التي تم ترشيحها لأول مرة من قبل كومو في عام ٢٠١٩، كمنظم مالي للدولة لمدة عامين ولديه السلطة الكاملة لإصدار تراخيص بيتلايسنس لشركات العملات المشفرة وبلوكتشين التي تسعى للعمل في الولاية. كما ساعدت في تبسيط عملية الترخيص في محاولة "لتقليل الأعباء على الصناعة مع حماية المستهلكين".