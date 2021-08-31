الخزانة تحاول الضغط على المزيد من أحكام مشاركة البيانات المتعلقة بالعملات المشفرة في مشروع قانون الميزانية

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:48 مساءً - يقال إن وزارة الخزانة الأمريكية ستضغط لتوسيع نطاق القواعد الجديدة المصممة للتحكم في مجال العملات المشفرة. وهي تتبع عن كثب حزمة البنية التحتية المشحونة بأحكام ضرائب العملات المشفرة في اللحظة الأخيرة هو مشروع قانون تسوية الميزانية القادمة التي يمكن أن تشهد أيضًا متطلبات إضافية لأعمال العملات الرقمية.

نقلًا عن مسؤول لم يذكر اسمه داخل إدارة بايدن، أفاد موقع رول كول يوم الاثنين أن الإدارة تتطلع إلى إلحاق أحكام بمشروع قانون الميزانية الذي يتطلب من شركات الأصول الرقمية الأمريكية تقديم معلومات عن عملائها الأجانب.

وكما هو الحال مع مشروع قانون البنية التحتية، فإن الغرض من التنظيم المحتمل هو تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية على حساب مجال العملات المشفرة. ووفقًا لحساب المسؤول، فإن الولايات المتحدة ستقوم الحكومة بعد ذلك بتبادل البيانات المتعلقة بالنشاط المرتبط بالعملات المشفرة للمواطنين الأجانب مع الحكومات المعنية للحصول على معلومات حول الولايات المتحدة عمليات العملات المشفرة للمواطنين في الخارج.

وسيتم استخدام هذه المعلومات بعد ذلك لتحسين الامتثال الضريبي.

يعد التحول إلى قطاع العملات المشفرة للحصول على مصادر جديدة للإيرادات أحد الإجراءات المقترحة في عنوان تحسين إدارة الضرائب لمقترحات الإيرادات الإستراتيجية للخزانة أو للسنة المالية ٢٠٢٢.

وإلى جانب الوسائل الأخرى المقترحة لسد "الفجوة الضريبية" - وهو الفرق بين ما يدين به دافعو الضرائب للحكومة وما يتم دفعه بالفعل - تهدف أحكام مشاركة البيانات المرتقبة إلى مساعدة الديمقراطيين في تمويل حزمة الميزانية الطموحة التي من المتوقع أن تشمل نفقات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية الضخمة.