سعر إيثريوم يستعد لارتفاع ٤٠٪ مقابل بيتكوين بعد الخروج من نطاق الأربعة أشهر

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 09:48 مساءً - توكن إيثريوم الأصلي، إيثريوم (ETH)، لديه احتمال تسجيل ارتفاع في الأسعار بنسبة ٤٠٪ مقابل أكبر منافس لها، بيتكوين (BTC)، وفقًا لنمط تقني كلاسيكي.

ويتطور الهيكل الذي يطلق عليه "المثلث المتماثل" بعد أن يشكل السعر سلسلة من القيعان المرتفعة والقمم المتناقصة. يؤدي القيام بذلك إلى تقارب خطي اتجاه مع درجة من التناظر، والتي تظهر على شكل مثلث.

يتعامل المحللون مع المثلثات المتماثلة كمؤشرات لاستمرار الاتجاه - أي أنها ترسل الأسعار عادةً في اتجاه الاتجاه السابق بعد الاختراق الواضح. نتيجة لذلك، يمكن أن يمر طفرة أسعار إيثريوم/ بيتكوين المستمرة في الاتجاه الصعودي بعد أن تقلبت داخل هيكل مثلث مماثل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

المخطط البياني الأسبوعي لإيثريوم/ بيتكوين يتميز بإعداد مثلث متماثل. المصدر: تريدينغ فيو

جزء من السبب هو محاولة إيثريوم للكسر فوق إعداد المثلث المتماسك بعد ارتفاعه لمدة سبعة أسابيع متتالية، بمعدل نمو إجمالي بنسبة ١٧٩٪. إذا حدث ذلك، فقد يرتفع سعر صرف إيثريوم/ بيتكوين بقدر الارتفاع الأقصى للمثلث (حوالي ٠,٠٢٥ بيتكوين) من نقطة الاختراق (حوالي ٠,٠٦٩ بيتكوين).

يضع هذا هدف ربح الزوج بالقرب من ٠,٠٩٤ بيتكوين، أي حوالي ٤٠٪ فوق ٠,٠٦٩ بيتكوين.

إيثريوم تتفوق في الأداء

تظهر النظرة الصعودية لإيثريوم مقابل بيتكوين لأنها تفوقت على العملة المشفرة المعيارية من حيث الدولار على أساس يومي.

في ٣١ أغسطس، ارتفع سعر صرف إيثريوم مقابل الدولار بنسبة ٦,٦١٪ إلى ٣٤٤٢ دولارًا، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وبالمقارنة، سجلت بيتكوين مكاسب متضاربة، حيث ارتفعت بنسبة ٢,٥٪ فقط لتصل إلى ٤٨١٦٩ دولارًا، مما يكشف عن ارتفاع الطلب المؤقت على توكنات إيثريوم بين المتداولين.

زوج إيثريوم مقابل الدولار مقابل مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

توقع ديمتري ميشونين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تدقيق العقود الذكية هاش إكس، أن إيثريوم و"شبكات بلوكشين التي تمكّن العقود الذكية" المماثلة ستواصل التفوق على بيتكوين على المدى الطويل، مشيرًا إلى فائدتها الفائقة.

حيث قال ميشونين: "يمتلك الثنائي كاردانو وإيثريوم ميلًا لإيواء عدد لا يحصى من المشاريع المبتكرة"، مضيفًا أن إيثريوم لديها القدرة على قلب بيتكوين على المدى الطويل.

"تعتمد بيتكوين فقط على العرض المحدد وميزة المحرك الأول، وهو اتجاه بدأ العديد من المستثمرين في استبداله بتكنولوجيا فريدة يمكن أن تقود مستقبلًا تهيمن عليه بلوكتشين."

وقال جون أوفاديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة أوفكس، إن إيثريوم لديها أساسيات أفضل من بيتكوين في هذه اللحظة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحديث الشبكة الأخير الذي يهدف إلى إضافة ضغط انكماش على إيثريوم من خلال آلية حرق الرسوم.

وقال أوفاديا: "حتى الآن، تم حرق حوالي ١٤٦٨٧٨,٧ إيثريوم (بقيمة ٤٩٢,٣ مليون دولار تقريبًا) من إجمالي المعروض المتداول"، مضيفًا:

"إن إمكانية وجود بنية تحتية أكثر تفوقًا لإثبات الحصة من خلال الإطلاق المتوقع للغاية لإيثريوم ٢.٠ ستجعل أيضًا بلوكتشين أكثر قابلية للاستخدام، وبالتالي دفع فائدة العملة ونمو سعرها."

آفاق بيتكوين

حتى الآن في عام ٢٠٢١، تفوقت إيثريوم بشكل كبير على بيتكوين نظرًا لاعتمادها المتزايد في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) المزدهر والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT). كما هو الحال في ٣١ أغسطس، كانت أرباح العام حتى تاريخه لإيثريوم هي ٣٧٣٪ مقابل ٦٣,٥٥٪ لبيتكوين.

ومع ذلك، قال مايك ماكغلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ إنتليجنس، إن بيتكوين ستلحق في النهاية بمكاسب إيثريوم، مما يؤدي إلى ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢١ - أكثر من ضعف السعر الذي يتم تداوله به وقت كتابة هذه المفالة.

كما يتصور توم لي من فندسترات غلوبال أدفيزرس عرضًا من ستة أرقام لعملة بيتكوين طالما أنها تظل أعلى من متوسط ​​سعرها خلال آخر ٢٠٠ يوم - وهو مقياس زخم طويل الأجل.

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