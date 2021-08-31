ميتاماسك تتجاوز ١٠ ملايين مستخدم نشط شهريًا مع استمرار زيادة التمويل اللامركزي

حققت محفظة إيثريوم وامتداد المتصفح "ميتاماسك" إنجازًا رئيسيًا آخر في أغسطس، حيث تجاوزت قاعدة المستخدمين النشطة شهريًا ١٠ ملايين لأول مرة، مما يبرز الطلب المتزايد على أصول التمويل اللامركزي.

وقد عزت ميتاماسك الفضل في مجموعة من العوامل لنموها المتسارع، بما في ذلك الاعتماد السريع لتكنولوجيا العقود الذكية من إيثريوم والتوسع المستمر لبروتوكولات التمويل اللامركزي والإطلاق الناجح لحل تبادل التوكنات. كما عزت الشركة الفضل في ازدهار التوكنات غير القابلة للإتلاف لجذب المزيد من المستخدمين إلى تقنيتها.

حسبما ذكر كوينتيليغراف، سجلت ميتاماسك المستخدم النشط شهريًا رقم مليون في أكتوبر ٢٠٢٠، ارتفاعًا من ٥٤٥٠٠٠ في يوليو من نفس العام. يُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى ما يسمى بـ "صيف التمويل اللامركزي" الذي اجتاح أسواق العملات الرقمية في منتصف عام ٢٠٢٠. وعلى الرغم من أن التمويل اللامركزي أظهرت علامات التبريد في وقت لاحق من العام، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر الزوايا سخونة في سوق العملات المشفرة.

في وقت كتابة هذه المقالة، تم حجز أكثر من ١٥٥ مليار دولار من القيمة الإجمالية في نظام التمويل اللامركزي البيئي. تشير القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) إلى الأصول التي يتم تخزينها حاليًا على بروتوكول تمويل لامركزي محدد. وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، شهد بروتوكول سوق السيولة بينكي تجاوز إجمالي القيمة المقفلة مليار دولار بعد أقل من أسبوع من إطلاقه.