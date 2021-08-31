البنوك الصينية تستكشف اليوان الإلكتروني لبيع صناديق الاستثمار والتأمين

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 03:50 مساءً - بحسب ما ورد بدأت البنوك الصينية المدعومة من الحكومة في استكشاف حالات استخدام جديدة لليوان الرقمي من خلال السماح للمواطنين باستخدامه لشراء منتجات التأمين وصناديق الاستثمار عبر الإنترنت.

وقد ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست يوم الثلاثاء أن البنوك الصينية الرائدة مثل بنك الاتصالات (بوكوم) وبنك التعمير الصيني (CCB) تعمل مع مديري الصناديق وشركات التأمين لتمكين مدفوعات اليوان الإلكتروني لقطاعات خارج نطاق تجارة التجزئة.

يذكر التقرير أن بنك التعمير الصينى قد تعاون مع منصة صناديق الاستثمار، شنغهاي تيان تيان صندوق التوزيع، للسماح للمواطنين بإجراء استثمارات أموال عبر الإنترنت باستخدام اليوان الرقمي. جيه دي دوت كوم، وهي شركة للتجارة الإلكترونية مقرها الصين، ستكون أيضًا جزءًا من هذا التعاون. حيث قال نائب الرئيس التنفيذي لسي سي بي "زانغ مين":

"لقد شاركنا منذ عام ٢٠١٧ في البحث والتطوير للعملة الرقمية للبنك المركزي، والتي نعتبرها مهمة لنظام الدفع لدينا نظرًا لقدرته على تعزيز كفاءة الدفع."

وبحسب ما ورد افتتح بنك التعمير الصينى ما مجموعه ٨,٤٢ مليون محفظة يوان إلكتروني مخصصة لـ ٧,٢٣ ملايين مستخدم فردي و١,١٩ مليون شركة. حيث قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوكوم، كيان بين، إن البنك يدرس حاليًا العديد من حالات استخدام اليوان الإلكتروني في إدارة الأموال ومجال التأمين.

تتجاوز جهود البنوك المدعومة من الدولة المخطط الأصلي للعملة الرقمية للبنك المركزي التي وضعها البنك المركزي الصيني، والتي كانت تهدف إلى دعم مشهد مدفوعات الأفراد اليومية منخفضة القيمة فقط.