نجمة التنس نعومي أوساكا تبدي اهتمامًا بدوجكوين، وتطلق توكن غير قابل للإتلاف

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:55 مساءً - ناعومي أوساكا، وهي لاعبة تنس محترفة بارزة من اليابان، كانت منفتحة بشأن تنويع استثماراتها في العملات المشفرة بعد أن لاحظت الضجة حول دوجكوين (DOGE)، والتي كان يقودها بشكل أساسي إيلون ماسك.

ففي مقابلة حديثة مع بلومبرغ، كشفت أوساكا أنها كانت تجري محادثات مع وكيلها حول العملات المشفرة بعد أن قرأت عن دوجكوين وإمكانية "ظهورها".

وقد عزت أسطورة التنس نظام العملات المشفرة البيئي لتويتر إلى أنه المصدر الرئيسي لاهتمامها باستثمارات دوجكوين، قبل أن تتحدث إلى وكيلها حول هذا الموضوع.

انضمت أوساكا أيضًا إلى مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) من خلال إطلاق مجموعة من التوكنات النادرة قبل بداية البطولة الأمريكية المفتوحة.

في أبريل الماضي، أطلقت أوساكا مجموعة مكونة من ست قطع من التوكنات غير القابلة للإتلاف الفريدة بالتعاون مع أختها ماري أوساكا، والتي بيعت مجتمعة بحوالي ٦٠٠ ألف دولار. من بين اللوتات، كان أعلى مبلغ شراء للتوكنات غير القابلة للإتلاف واحد هو ٢٠٠٢٠٠ دولار، والذي يعتبر حاليًا أغلى ما يبيعه لاعب تنس محترف.

الرياضة الرئيسية الأخرى التي أظهرت اهتمامًا مستمرًا بالتوكنات غير القابلة للإتلاف هي كرة القدم. ففي الآونة الأخيرة، أطلق فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم توكنات مشجعي باريس سان جيرمان، والتي انطلقت بعد انضمام اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي إلى النادي. ويُقال إن عقد ميسي لمدة عامين مع النادي يتضمن أيضًا توكنات PSG كجزء من مدفوعاته.