باي بال يتطلع إلى منافسة روبنهود في تداول الأسهم

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:55 مساءً - يُقال إن شركة المدفوعات الأمريكية العملاقة باي بال تستكشف طرقًا لتقديم تداول الأسهم بعد إطلاق خدمات تداول العملات المشفرة العام الماضي.

وتتطلع باي بال إلى الشراء أو الدخول في شراكة مع وسيط تاجر لتقديم خدمة تداول الأسهم الخاصة بها للتنافس مع المنافسين مثل تطبيق تداول الأسهم المؤيد للعملات المشفرة روبنهود، حسبما ذكرت سي إن بي سي يوم الاثنين.

نقلًا عن مصادر مجهولة، يشير التقرير إلى أن باي بال أجرت مناقشات ذات صلة مع لاعبين محتملين في الصناعة ولكن من غير المرجح أن تطلق خدمة الاستثمار الجديدة هذا العام. ووفقًا لسي إن بي سي، قد تستغرق موافقة باي بال المحتملة كشركة وساطة من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية أكثر من ثمانية أشهر.

وكجزء من الخطة المزعومة، عينت باي بال بالفعل الخبير في مجال الوساطة، وهو ريتش هاغن، كرئيس تنفيذي جديد لقسمها الذي لم يُكشف عنه سابقًا والمعروف باسم "الاستثمار في باي بال". ووفقًا لصفحة هاغن على لينكد إن، سيكون المدير التنفيذي مسؤولًا عن "جهود باي بال لاستكشاف الفرص في مجال الاستثمار الاستهلاكي".

هاغن هو مؤسس مشارك ورئيس سابق لشركة آلي إنفست، وهي شركة وساطة منظمة استحوذت على شركة الوساطة عبر الإنترنت تريد كينغ في عام ٢٠١٦. وكان المدير التنفيذي الجديد لباي بال أيضًا رئيس تريد كينغ، التي شارك في تأسيسها عام ٢٠٠٥.

وبحسب ما ورد ذكر ممثلو باي بال أن خطة الشركة المحتملة لتقديم خدمة تداول الأسهم تتماشى مع رؤية الرئيس التنفيذي دان شولمان طويلة المدى لاحتضان العديد من الخدمات المالية، بما في ذلك "القدرات الاستثمارية". وقد كشف الرئيس التنفيذي سابقًا عن رؤى منتجات باي بال في يوم مستثمر الشركة في فبراير.

بعد الأخبار، ارتفعت أسهم باي بال بنسبة ٣,٦٪، بينما تراجع سهم روبنهود HOOD بأكثر من ٦٪، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.