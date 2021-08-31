البنك المركزي النيجيري يشترك مع شركة التكنولوجيا المالية "بيت إنك" في طرح العملة الرقمية للبنك المركزي

ستعمل شركة التكنولوجيا المالية "بيت إنك" ومقرها باربادوس كشريك تقني للبنك المركزي النيجيري لعملته الرقمية المقترحة e-naira.

ففي إعلان يوم الاثنين، قال البنك المركزي النيجيري (CBN) إنه اختار بيت إنك بناءً على "الكفاءة التكنولوجية للشركة، والكفاءة وأمن المنصة والتشغيل البيني وخبرة التنفيذ". كما وضع في اعتباره تجربة شركة التكنولوجيا المالية في تطوير العملة الرقمية لبنك شرق الكاريبي المركزي، دي كاش، التي أطلقتها في أبريل.

يأتي إعلان الشراكة في نفس اليوم الذي أصدر فيه البنك المركزي النيجيري إرشادات أولية لعملته الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، والتي تسمى e-naira. سيتم ربط المبادرة من البنك المركزي النيجيري، المسماة بروجكت جاينت، بقيمة العملة الورقية للبلاد، النيرة. يقال إن البنك المركزي النيجيري يخطط لتجريب العملة الرقمية للبنك المركزي ابتداء من أكتوبر، على الرغم من أن البنك المركزي في غانا المجاورة يفكر أيضًا في طرح العملة الرقمية قريبًا.

في فبراير، حظر البنك المركزي النيجيري البنوك التجارية من تقديم خدمات الحساب لبورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الاهتمام بالعملات المشفرة وحجم التداول في البلاد لا يزال يرتفع على الرغم من الإجراءات الصارمة.