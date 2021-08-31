المتقاعدون في السلفادور يحتجون على تبني بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:55 مساءً - وسط استعدادات السلفادور لتطبيق قانون بيتكوين في البلاد رسميًا في أوائل سبتمبر، نزل السلفادوريون إلى الشوارع للاحتجاج على اعتماد بيتكوين (BTC) كعملة رسمية.

وقد أعرب المعارضون لبيتكوين في السلفادور عن استيائهم من خطط الحكومة لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية، حيث سار مئات المتظاهرين في العاصمة، سان سلفادور، يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكرت شبكة يورونيوز التلفزيونية.

وأعرب المتظاهرون - بمن فيهم المتقاعدون والمخضرمون القدامى والمتقاعدون ذوو الإعاقة والعمال - عن مخاوفهم بشأن سعر بيتكوين غير المستقر. كان الحشد قلقًا من أن تبدأ الحكومة في دفع معاشاتهم التقاعدية بعملة بيتكوين بدلًا من الدولار الأمريكي.

وقد صرح ستانلي كوينتيروس، عضو نقابة عمال محكمة العدل العليا: "نحن نعلم أن هذه العملة تتقلب بشكل كبير. إن قيمتها تتغير من ثانية إلى أخرى، ولن يكون لدينا سيطرة عليها. أعرب السلفادوريون أيضًا عن مخاوفهم بشأن نقص المعرفة والفهم للتكنولوجيا اللازمة لاستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا نريد عملات بيتكوين" و "لا لفساد غسيل الأموال".

ووفقًا للتقارير المحلية، كانت الاحتجاجات الأخيرة ضد بيتكوين في السلفادور على ما يبدو جزءًا من حملة معارضة أوسع من قبل العاملين المخضرمين المحليين احتجاجًا على معاشات التقاعد المنخفضة يوم الجمعة. وعلى هذا النحو، ورد أن بعض المتظاهرين طالبوا بزيادة المعاش التقاعدي من ١٠٠ دولار إلى ٣٠٠ دولار.