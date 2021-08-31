مختبر بلوكتشين جديد يهدف إلى تحديث صناعة الرهن العقاري

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 12:51 صباحاً - أعلن مزود الأعمال العالمي "زفينتوس" عن مبادرة بلوكتشين جديدة يوم الاثنين بعنوان "مورتيدج بلوكتشين لاب". ويهدف الاقتراح إلى جمع موارد العديد من خبراء الرهن العقاري وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية للتعاون في بحث وتطوير بلوكتشين الذي يركز على قطاع الرهن العقاري.

ستعمل الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا، والتي تمتد منتجاتها وخدماتها على نطاق واسع من الأعمال بما في ذلك الاستشارات التجارية واستراتيجية الموارد البشرية والدعم التقني، مع شركاء المختبر في برنامج بلوكتشين التجريبي هذا لاختبار المنتجات والخدمات الجديدة.

وتشير التقارير المبكرة من الشركة إلى أن إمكانية خفض تكاليف القروض للمؤسسات المالية تتجاوز ٥٠٪ بمجرد إطلاق الخدمات.

يؤمن رئيس زفينتوس "أنجل ألبان" بالإمكانيات الهائلة لبلوكتشين لدعم تطوير القطاعات:

"ليس هناك شك في قدرة بلوكتشين على تعطيل صناعة الرهن العقاري. إن قدرات دفتر السجلات الآمن والشفاف بدون وسيط مركزي تنطلق في أوروبا وآسيا وتكتسب زخمًا كبيرًا في الأمريكتين. ويسعدنا أن نكون في طليعة الثورة التكنولوجية التي ستحول معالجة الرهن العقاري إلى الأبد".

منذ إنشائها في عام ٢٠١٦، انتشرت زفينتوس إلى ١٨٠ دولة وعبر ٢٢٠ لغة.

وقد حدد المختبر، الذي يضم إيثريوم (ETH) وهايبرليدجر جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا والشركاء الأكاديميين، طموحات لإنشاء ١٠٠٠ وظيفة جديدة في تقنية بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢٤.

وقد تابع ألبان تعليقه قائلًا: