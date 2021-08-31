يو إس غلوبال إنفستورز تشتري التعرض للعملات المشفرة من خلال صناديق غراي سكيل

تام شمس - الثلاثاء 31 أغسطس 2021 12:51 صباحاً - اشترت شركة إدارة الاستثمار في تكساس "يو إس غلوبال إنفستورز"، والتي أبلغت عن أصول مُدارة بقيمة ٤,٦ مليارات دولار اعتبارًا من الربع الأول من عام ٢٠٢١، التعرض لعملة بيتكوين.

ووفقًا للوثيقة المقدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ ٣٠ أغسطس، أضافت يو إس غلوبال إنفستورز أكثر من ٥٦٦٣٨٩ دولارًا من أسهم غراي سكيل بيتكوين تراست، أو GBTC، إلى ثلاثة من ثمانية صناديق استثمار مشتركة اعتبارًا من ٣٠ يونيو. وتُظهر الوثائق المقدمة أن الشركة استثمرت ٣٠٢٨٩٩ دولارًا أمريكيًا في صندوق الذهب والمعادن الثمينة الخاص بها و٢٢٢٥٣٢ دولارًا في صندوقها العالمي للمعادن الثمينة و٤٠٩٥٨ دولارًا في صندوق الموارد العالمية.

ويمثل التعرض لعملة بيتكوين ما يصل إلى ٠,١٩٪ من صافي الأصول في الصناديق بالنظر إلى أن صندوق الذهب والمعادن النفيسة وحده يحتوي على ما يقرب من ١٥٨ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. ومع ذلك، يبدو أنه استثمار مفاجئ من شركة لديها تعرض كبير للذهب والمعادن والمعادن الثمينة والبترول والموارد الطبيعية الأخرى. كما صنفت يو إس غلوبل إنفستورز GBTC على أنها أسهم عادية.

وقد علّق خبير الذهب بيتر شيف قائلًا: "هذه ليست مفاجأة ولا تشير إلى حدوث تحول في الطريقة التي ينظر بها شركات إدارة الأسهم الذهبية الأخرى إلى العملات المشفرة أو بيتكوين"، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة يو إس غلوبال إنفستورز، فرانك هولمز، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة التعدين المشفرة هايف بلوكتشين.

توقع هولمز، وهو مناصر للذهب مثل شيف، أن أسعار بيتكوين وإيثريوم يمكن أن تصل إلى ٨٠ ألف دولار و ٣٠٠٠ دولار على التوالي في عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من أن بيتكوين وصلت إلى أعلى سعر على الإطلاق عند ٦٤٨٩٩ دولارًا في أبريل، ذهب سعر إيثريوم أعلى بكثير من توقعات الرئيس التنفيذي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٤٣٨٤ دولارًا في مايو.