الأشخاص في الثلاثينيات من العمر يقودون عمليات الشراء على العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية في عام ٢٠٢١

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 08:56 مساءً - يُقال إن مستخدمي العملات المشفرة الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٣٩ عامًا في كوريا الجنوبية هم الفئة الديموغرافية التي لديها أكبر عدد من عمليات الإيداع في البورصات الرئيسية في البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر يوم الأحد من وكالة أنباء يونهاب، أودع سكان كوريا الجنوبية في الثلاثينيات من العمر ما يقرب من ٢,٢ تريليون وون كوري - ١,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة - في بورصة العملات الرقمية أبّيت وبيتهامب وكوين ون وكوربيت بحلول نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢١. كان المراهقون في الدولة يمثلون المجموعة التي لديها أقل إيداعات بقيمة ٣,٤ ملايين دولار، ولكن هذا لا يزال يمثل زيادة بنسبة ٤٠٠٪ مقارنة بـ ٨٢٤٠٠٠ دولار لمن هم دون سن ٢٠ عامًا المودعين في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

حيث قال دو هيون يون، عضو لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية إن "جميع الفئات العمرية تستثمر في الأصول الافتراضية. وتحتاج الحكومة إلى أن تكون أكثر حرصًا في وضع سياسة بشأن الأصول الافتراضية، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص بالمستثمرين الشباب".

استحوذ مستخدمو أبّيت على غالبية الودائع بقيمة ٣,٥ مليارات وون كوري، تليها بيتهامب وكوين ون. هذا الشهر، ورد أن أبّيت أصبحت واحدة من أولى بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التي تم تسجيلها لدى المنظمين في الدولة - حيث أعلنت لجنة الخدمات المالية في وقت سابق من هذا العام أن منصات تداول العملات الرقمية المحلية سيلزم عليها التسجيل كمزودي خدمات الأصول الرقمية قبل ٢٤ سبتمبر.