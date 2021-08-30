بعد تجاوز ١ تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة، المدير المالي لشركة بلوكتشين دوت كوم يُلمح إلى طرحها للجمهور في عام ٢٠٢٣

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 08:56 مساءً - قالت ماكرينا كغيل، المديرة المالية لمزود محفظة وبورصة العملات المشفرة بلوكتشين دوت كوم، إن الطرح العام الأولي للمنصة يمكن أن يحدث في وقت مبكر من عام ٢٠٢٣.

ففي مقابلة مع فوربس نُشرت يوم الإثنين، قالت كغيل إن بلوكتشين دوت كوم يمكن أن يفكر في طرح عام أولي في غضون ١٨ شهرًا أو أكثر. بلغت قيمة الشركة ٥,٢ مليارات دولار بعد جولة تمويل ٣٠٠ مليون دولار في مارس وجولة ١٢٠ مليون دولار في فبراير.

حيث قال الرئيس التنفيذي بيتر سميث، في ذلك الوقت، إن الشركة "تدرس بعناية خياراتها في السوق العامة". لم يتم طرح منصة كوين بيز الرئيسية للعملات المشفرة للجمهور رسميًا في بورصة ناسداك حتى أبريل، عندما ورد أن الشركة لديها تقييم بقيمة ١٠٠ مليار دولار وكانت كوين بيز برو تتعامل مع أكثر من ٣ مليارات دولار في المعاملات اليومية.

قالت كغيل في مدونة يوم الإثنين أن بلوكتشين دوت كوم قد تجاوزت ١ تريليون دولار في معاملات العملات المشفرة، على الأرجح مدفوعة بالمستثمرين الأفراد والتبني المؤسسي، من خلال أعمال الوساطة والتبادل في المنصة. وأضافت أن الميزانية العمومية للشركة تتكون من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعملات البديلة والنقد.

قد لا تكون بلوكتشين دوت كوم أول من يتبع خطى كوين بيز في طرحها للجمهور. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كراكن، جيسي باول، في يونيو إن البورصة تدرس إدراجًا عامًا للعام المقبل، وقالت شركة سيركل التي تركز على العملات المستقرة الشهر الماضي إنها تخطط للاكتتاب العام في صفقة بقيمة ٤,٥ مليارات دولار.