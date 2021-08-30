الرئيس التنفيذي لشركة بيتريكس غلوبال يقول إن دبي ستستفيد من توسيع سوق العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 06:51 مساءً - تعد الإمارات العربية المتحدة ودبي من بين أكثر الولايات القضائية ودية لصناعة العملات المشفرة، وفقًا لستيفن ستونبرغ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة "بيتريكس".

حيث قال ستونبرغ في مقابلة يوم الأحد مع بلومبرغ إن دبي من المرجح أن تستفيد من سوق العملات المشفرة الموسع في الشرق الأوسط حيث يقبل المنظمون المحليون بشكل متزايد التقنيات المتعلقة بالبلوكتشين.

وأوضح ستونبرغ أن الإمارات ودبي "تقومان بكل الأشياء الصحيحة وستجذبان الكثير من المشاريع الإقليمية" في صناعة العملات المشفرة. وذكر أن هذه الولايات القضائية توفر "مكانًا رائعًا" لإنشاء مشروع قائم على التوكنات أو تشغيل بورصة للعملات المشفرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مكانة المنطقة كملاذ ضريبي.

فوفقًا لبيانات من شبكة العدالة الضريبية، أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الملاذات الضريبية الأسرع نموًا في العالم في مارس ٢٠٢١ إلى جانب سويسرا وبرمودا.

وقال ستونبيرغ: "أعتقد أن أداء دبي سيكون رائعًا"، مضيفًا أن بيتريكس تتوقع الآن المزيد من التوسع والمزيد من العملاء في المنطقة. بيتريكس غلوبال هي منصة تداول عالمية للعملات المشفرة لبورصة بيتريكس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

تم إطلاق البورصة العالمية رسميًا في سبتمبر ٢٠١٩ ويقع مقرها الرئيسي في ليختنشتاين. في العام الماضي، حصلت بيتريكس غلوبال على ترخيص الأصول الرقمية لتشغيل بورصة العملات المشفرة الخاصة بها تحت إشراف سلطة برمودا النقدية.

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة وجودها في صناعة الأصول الرقمية مؤخرًا، حيث أعلن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري في أبريل أن العملات المشفرة وترميز الأصول سيكونان مفتاحًا لخطط الدولة لمضاعفة اقتصادها خلال ١٠ سنوات. في يوليو، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السباق العالمي للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

كما أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الوكالة التنظيمية المالية لمركز دبي المالي العالمي، العديد من اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام، بهدف اعتماد إطار تنظيمي للأصول الرقمية المتنوعة في عام ٢٠٢١.