البنك المركزي النيجيري يصدر مسودة مبادئ توجيهية بشأن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي eNaira

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 02:55 مساءً - أصدر البنك المركزي النيجيري (CBN) إرشادات أولية لعملته الرقمية المقترحة eNaira.

ففي وثيقة توعية تم إرسالها إلى البنوك التجارية في البلاد، حدد البنك المركزي النيجيري العديد من ميزات التصميم للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

ووفقًا للوثيقة التي اطلع عليها كوينتيليغراف، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي النيجيري تحمل الاسم الرمزي "بروجكت جاينت" وسيتم ربطها بقيمة النيرة.

وبالتالي، فإن eNaira ستقدم التكافؤ في القيمة ولكنها لن تكون عملة تحمل فائدة. ستعمل eNaira جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية للدولة مع كون البنك المركزي النيجيري هو المسؤول عن إصدار وتوزيع واسترداد العملة الرقمية من بين وظائف المراقبة والإدارة الأخرى.

واستنادًا إلى وثيقة التوعية، ستعمل العملة الرقمية للبنك المركزي النيجيري ضمن هيكل متدرج لمكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (AML/KYC) مع حدود معاملات مختلفة.

وبحسب ما ورد سيشمل الجزء السفلي من هرم مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين سيتم تكليفهم بتقديم أرقام هواتفهم المرتبطة بالهوية الوطنية للتحقق منها. سيتم تقييد المستخدمين في هذه الفئة بحد أقصى للمعاملات اليومية يبلغ ٥٠٠٠٠ نيرة (حوالي ١٢٠ دولارًا).

يمكن أن يندرج المواطنون الذين لديهم حسابات بنكية ضمن المستويين الثاني والثالث اعتمادًا على عدد خطوات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المكتملة. وسيكون لهذين المستويين حدود يومية قدرها ٢٠٠٠٠٠ نيرة (٤٨٧ دولارًا) و١ مليون نيرة (٢٤٣٨ دولارًا) على التوالي.

ومن المحتمل أن يضطر مستخدمو المستوى الثالث إلى إكمال عملية تحقق فعلية من مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك بالإضافة إلى متطلبات رقم التحقق المصرفي المنصوص عليها في المستوى الثاني.

سيقع المستخدمون المصنفون على أنهم تجار أيضًا ضمن نفس حد المليون نيرة مثل المستوى الثالث ولكن لن تكون لديهم قيود على المبلغ الذي يمكنهم إرساله إلى حساباتهم المصرفية.

في الواقع، يخطط البنك المركزي النيجيري لضمان تحويل سلس بين محافظ eNaira والحسابات المصرفية بدون رسوم لأنواع عديدة من المعاملات. ومن المحتمل أن يكون هيكل الرسوم الصفرية وسيلة لتحفيز اعتماد العملة الرقمية خاصة وسط الشكاوى حول تكاليف المعاملات المرهقة المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والرقمية في الدولة.

عرضت وثيقة البنك المركزي النيجيري أيضًا تدفقات عملية محتملة لمشغلي تحويل الأموال الدوليين (IMTO) وeNaira المقترحة التي تشير إلى خطط لدمج العملة الرقمية مع سياسات مراقبة العملات الأجنبية للبنك المركزي.

وسيشهد الخيار الأول الذي اقترحه البنك المركزي النيجيري أن يقدم البنك المركزي ائتمانًا مضمونًا من eNaira إلى مشغلي تويل الأموال الدوليين عبر شركائهم المصرفيين في الدولة. وقد يرى الخيار الثاني قيام البنك المركزي النيجيري بالتمويل المسبق لحسابات IMTO ولكن هذه الطريقة قد تحمل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

الخيار الثالث الذي يقدمه البنك المركزي النيجيري سيشمل عمل eNaira في بنية الفوركس الحالية حيث سيتم صرف التحويلات الخارجية في العملة الرقمية للبنك المركزي من قِبل المستفيد في نيجيريا.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، يخطط البنك المركزي النيجيري لتجريب مشروع eNaira في أكتوبر. ففي شهر يونيو، ربط وزير الاتصالات في البلاد جهود الحكومة لدفع اعتماد بلوكتشين كجزء لا يتجزأ من الابتكار الرقمي في نيجيريا.

كما أن غانا، جارة نيجيريا في غرب إفريقيا، تخطو خطوات كبيرة مع مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الخاص بها.