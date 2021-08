منصة التمويل اللامركزي "كريم فاينانس" تخسر ١٩ مليون دولار في اختراق قرض سريع

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 02:55 مساءً - عانى كريم فاينانس، وهو بروتوكول رئيسي للتمويل اللامركزي (DeFi) يركز على الإقراض، من استغلال كبير، حيث قام أحد المخترقين بسرقة ما يقرب من ١٩ مليون دولار من منصته.

وقد تمكن متسلل غير معروف من كسب ١٨,٨ مليون دولار في أحدث استغلال لقرض سريع لبروتوكول كريم فاينانس من خلال خطأ في إعادة الدخول من خلال توكن آمب (AMP)، وذلك وفقًا لتحقيق أجرته شركة أمان بلوكتشين "بييكشيلد".

عند الإعلان عن الأخبار يوم الاثنين، قالت شركة كريم فاينانس إن البروتوكول قد أوقف الاستغلال عن طريق الإيقاف المؤقت لعقود التوريد والاقتراض على توكن AMP. وقد صرح كريم فاينانس بأنه "لم تتأثر أي أسواق أخرى".

C.R.E.A.M. v1 market on Ethereum has suffered an exploit, resulting in a loss of 418,311,571 in AMP and 1,308.09 in ETH, by way of reentrancy on the AMP token contract.

