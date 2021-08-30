ستاندرد تشارترد تُطلق منصة تداول بلوكتشين مع شركة صينية للتكنولوجيا المالية

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 02:55 مساءً - أطلقت شركة ستاندرد تشارترد (StanChart) المصرفية متعددة الجنسيات ومقرها المملكة المتحدة منصة تمويل تجاري مدعومة بتقنية بلوكتشين من خلال مشروع مشترك مع مزود تكنولوجيا تمويل سلسلة التوريد الصيني لينك لوغيز.

وستهدف المنصة التي يطلق عليها اسم أوليا إلى تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين الذين "يبحثون عن فرص في فئة الأصول البديلة مع الشركات التي تتطلب تمويل سلسلة التوريد"، وفقًا لتقرير من ذا كوريا هيرالد نُشر يوم ٣٠ أغسطس.

وسيكون المقر الرئيسي للمشروع المشترك الذي يدير المنصة في سنغافورة، حيث ستقود أميليا نغ من ستاندرد تشارترد مشروع إس سي فنتشرز كرئيس تنفيذي لها. سيكون ليتيتيات تشاو، نائب رئيس لينك لوغيز ورئيس إدارة المخاطر، نائب الرئيس التنفيذي.

أصبحت ستاندرد تشارترد أول مستثمر مصرفي عالمي لشركة لينك لوغيز في عام ٢٠٢٠، وذلك بعد عام واحد من توقيع الكيانين على مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير الحلول بشكل مشترك للنظام البيئي لتمويل سلسلة التوريد. عمل البنك سابقًا مع قادة التكنولوجيا المالية في الصين، بما في ذلك مالك علي باي "آنت غروب"، الذي تم استخدام منصته التجارية العالمية تروسبل القائمة على آنت تشين من قبل ستان تشارت وسيتي ودي بي إس بنك ودويتشه بنك وغيرها الكثير.

يقال أنه من المتوقع أن تساعد أوليا ستاندرد تشارترد في رفع مكانتها في تمويل التجارة الرقمية العالمية، وتنفيذ بنية بلوكتشين التحتية لمواصلة مشاركة البنك المستمرة مع التكنولوجيا. تشمل البنوك الأخرى متعددة الجنسيات التي استغلت بلوكتشين لتمويل التجارة على وجه التحديد إتش إس بي سي وبي إن بي باريبا وسيتي، التي تم تجهيز منصتها المشتركة للإطلاق التجاري في سنغافورة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.