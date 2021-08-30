الحكم على رجل روسي بالسجن ثلاث سنوات لسرقة جهاز تعدين تابع لصديق

تام شمس - الاثنين 30 أغسطس 2021 02:55 مساءً - وجدت السلطات في منطقة زافولشكي في روسيا رجلًا محليًا يبلغ من العمر ٣٤ عامًا مذنبًا بسرقة معدات تعدين للعملات المشفرة تبلغ قيمتها أكثر من ١,٦ مليون روبل (ما يقرب من ٢٢٠٠٠ دولار).

ووفقًا للتقرير الذي نشره مكتب المدعي العام في منطقة ياروسلافل، أكد المدعي العام للدولة أنه تم العثور على أحد سكان ياروسلافل وهو يدخل مرآب أحد الأصدقاء بشكل غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ وسرقة معدات التعدين الخاصة به التي كان من المفترض استخدامها لكسب العملات المشفرة.

ووجدت السلطات أن الرجل الروسي مذنب بارتكاب جريمة، مشيرة إلى سرقة ممتلكات على نطاق واسع ودخول غير قانوني.

في المحكمة، ورد أن المدان اعترف بالتهم الموجهة إليه وأعاد طواعية معدات تعدين العملات المشفرة المسروقة إلى مالكها الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، اعترف أيضًا للمحكمة أنه لا يمكنه استخدام المعدات المسروقة للتعدين بسبب "نقص المعرفة ذات الصلة".

وبناءً على النتائج، أدانت المحكمة الرجل بـ "ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ مع فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات". ويسمح هذا للمدعى عليه بإلغاء قضيته دون قضاء وقت فعلي في السجن، على أن يمتثل لجميع شروط فترة الاختبار.