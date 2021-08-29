تقريرٌ من فيزا يصف التوكنات غير القابلة للإتلاف بأنها "وسيط واعد لمشاركة المشجعين"

تام شمس - الأحد 29 أغسطس 2021 08:55 مساءً - كان اندفاع فيزا في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف مدفوعًا بتقييم التكنولوجيا الأساسية وقدرتها على العمل "كوسيط واعد لمشاركة المعجبين"، وفقًا لتقرير حديثة نشرته شركة المدفوعات العالمية العملاقة.

وقد وصف منشور بتاريخ ٢٣ أغسطس التوكنات غير القابلة للإتلاف بأنها ابتكار مهم خلال الجائحة، حيث حدت أوامر المأوى الصارم من المهرجانات الرياضية الحية والترفيهية والموسيقية. في الوقت نفسه، تظهر التوكنات غير القابلة للإتلاف في وقتٍ يتوق فيه المشجعون للانضمام إلى المجتمعات الرقمية التي تتمحور حول الفنانين أو الفرق الرياضية المفضلة لديهم.

تضررت الرياضات الاحترافية بشكل خاص من الجائحة، حيث خسرت ما يقدر بنحو ١٨ مليار دولار في الإيرادات عبر البطولات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لشركة فيزا، فإن هذا يدفع إلى زيادة "الحاجة إلى تنويع الإيرادات والتركيز على التكنولوجيا لإعادة وضع الأعمال التجارية من أجل فرص النمو وجذب انتباه المشجعين".

وبهذا المعنى، فإن "التوكنات غير القابلة للإتلاف تجذب هواة الجمع والمشجعين والفرق والبطولات والموهبة"، حسبما جاء في التقرير. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تصبح التوكنات غير القابلة للإتلاف مصادر أساسية لمشاركة المعجبين وإدارة علاقات العملاء وتدفقات أرباح جديدة. كانت حالات استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف الرئيسية التي تم تحديدها هي المقتنيات والفن والألعاب.

تم إصدار التقرير جنبًا إلى جنب مع إعلان من فيزا اشترت أول توكن غير قابل للإتلاف - كريبتو بانك ٧٦١٠ - مقابل ١٥٠ ألف دولار. توكنات كريبتو بانك هي عبارة عن مجموعة من ١٠٠٠٠ التوكنات غير القابلة للإتلاف الفريدة مع إثبات ملكية مخزن على شبكة إيثريوم. تم بيع ما مجموعه ٢٥١٩ من مقتنيات كريبتو بانك في الأيام الثلاثين الماضية، محققةً ٤٦٧,٤ مليون دولار، وفقًا لمصادر الصناعة. خلال تلك الفترة، كان أعلى معدل بيع هو كريبتو بانك ٧٢٥٢، والذي تم بيعه مقابل ١٦٠٠ إيثريوم، أو ٤,٥ ملايين دولار.