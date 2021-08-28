خطأ في عميل إيثريوم يؤدي إلى الانقسام - والسلاسل المتوافقة مع EVM معرّضة للخطر

تام شمس - السبت 28 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - أثر خطأ كبير في الإجماع على أكثر من نصف عقد شبكة إيثريوم، مما تسبب في انفصال أولئك الذين يشغلون إصدارات أقدم من غيث عن الشبكة الرئيسية.

ووفقًا لمطور برامج إيثريوم ماريوس فان دير ويجدن، استغل فرد أو مجموعة غير معروفة ثغرة تؤثر على الإصدارات السابقة من غيث، أحد عملاء برامج إيثريوم. ووفقًا للمطور، فإن عملاء غيث وعقد إيثريوم التي تعمل بالبرنامج الإصدار ١.١٠.٧ أو إصدار سابق معرضون لخطر الانفصال عن الشبكة.

حيث قال فان دير ويجدن: "يحتاج المستخدمون الذين يقومون بتشغيل المدققين إلى تحديث عقدهم بسرعة (في العشر ساعات القادمة على ما أعتقد) لأنهم سيصوتون بخلاف ذلك على اللجان غير الصالحة".

كان حساب تويتر الخاص بباينانس سمارت تشين وآخرون قد حذروا عملاء غيث سابقًا من التحديث إلى الإصدار ١.١٠.٨، والذي ادعى أن لديه إصلاحًا جديدًا للثغرة الأمنية في الإصدارات السابقة. وقد تكون السلاسل المتوافقة مع إيثريوم فيرتشوال ماشين- أو EVM في خطر أيضًا. ووفقًا لبيانات من إيثرنودز دوت أورغ، فإن ٧٤,٦٪ من جميع عقد إيثريوم تعمل بنظام غيث، مع ٢٨,٤٪ فقط من عملاء غيث يشغلون حاليًا الإصدار ١.١٠.٨، مما يعني أن ٥٣٪ تقريبًا من جميع العقد على الشبكة معرضة للخطر.

وقد نصح أندريه كروني، مؤسس واي إيرن دوت فاينانس، "ابق بعيدًا عن إجراء [المعاملات] لفترة من الوقت حتى يتم التأكيد، ما لم تكن متأكدًا من أنك ترسلها إلى غيث الأحدث".

وعلى الرغم من أن أخطاء البرامج قد هددت في السابق العقد على شبكة إيثريوم، يبدو أن هذا الحادث هو أحد أكبر الأحداث التي تؤثر على بلوكتشين الرئيسية. في أغسطس ٢٠٢٠، كان ما يقرب من ١٢٪ من عُقد الشبكة غير قابلة للاستخدام بعد أن تسبب خطأ في اختراق نصف عقد التكافؤ وجميع عقد أوبن إيثريوم.

في وقت كتابة المقالة، يبدو أن سعر إيثريوم (ETH) لم يتأثر بالانقسام. تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو أن سعر ETH هو ٣٢٤١ دولارًا، بعد أن ارتفع بأكثر من ٤٪ في الأربع وعشرين ساعة الماضية.