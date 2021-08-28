هيئة الأوراق المالية والبورصات تتعاقد مع شركة تحليلات بلوكتشين لمراقبة صناعة التمويل اللامركزي

تام شمس - السبت 28 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - بحسب ما ورد وقّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صفقة بقيمة ١٢٥ ألف دولار مع شركة تحليلات بلوكتشين آن تشين دوت إيه آي للمساعدة في مراقبة وتنظيم صناعة التمويل اللامركزية.

ووفقًا لتقرير يوم الجمعة من فوربس، أكد متحدث باسم شركة آن تشين دوت إيه آي الاتفاقية مع المنظم الفيدرالي، قائلًا إن هيئة الأوراق المالية والبورصات وبلوكتشين لديها خيار التوقيع على خمسة عقود منفصلة لمدة عام واحد مقابل ١٢٥٠٠٠ دولار لكل منها، أو إجمالي ٦٢٥٠٠٠ دولار. وبحسب ما ورد بدأ العقد الأول في مايو.

حيث قال فيكتور فانغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة آن تشين دوت إيه آي: "تحرص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على فهم ما يحدث في عالم الأصول الرقمية القائمة على العقود الذكية. "نحن نزودهم بالتكنولوجيا لتحليل وتتبع العقود الذكية."

تأتي الاتفاقية المبلغ عنها بين الهيئة الحكومية وشركة بلوكتشين بعد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" الذي حث على التمويل اللامركزي، أو DeFi، للتسجيل في الوكالة، مدعيا أنها "لامركزية في بعض الجوانب ولكنها شديدة المركزية في جوانب أخرى". قال غينسلر إن مطوري منصة التمويل اللامركزي وآخرين يمكن أن يشكلوا فريقًا مركزيًا يندرج ضمن المظلة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا أن لديها أول قضية تتعلق بالأوراق المالية باستخدام تقنية التمويل اللامركزي مما أدى إلى اتخاذ إجراء تنفيذي.

ووفقًا لبيانات كوين غيكو، تبلغ القيمة السوقية للصناعة حاليًا أكثر من ١٢٦ مليار دولار. تم تصنيف يونيسواب كأكبر بورصة لامركزية من حيث الحجم، حيث تم تداول أكثر من ١ مليار دولار من رموز التمويل اللامركزي المميزة في الأربع وعشرين ساعة الماضية - كما يتقدم توكن UNI الخاص به مع رسملة سوقية تبلغ ١٤,٢ مليار دولار.

يقع آن تشين دوت إيه آي في كاليفورنيا، ويقدم تحليلات بلوكتشين ويتتبع معاملات العملات المشفرة عبر العديد من السلاسل العامة والخاصة. ووفقًا لفوربس، طورت الشركة حلولًا لجعل أعمالها أكثر "وقائية"، من خلال تحديد العناوين والمعاملات المشبوهة بدلًا من إجراء التحقيقات دائمًا بعد الاختراق أو أي حادث آخر.