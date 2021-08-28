سولانا تحقق مستوى قياسيًا مرتفعًا مع ارتفاع سعر SOL بأكثر من ٢١٨٪ في ستة أسابيع - فماذا وراء هذا الارتفاع؟

تام شمس - السبت 28 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - سجلت أسعار سولانا (SOL) علامة فارقة أخرى بلغت ٨٥ دولارًا تقريبًا يوم ٢٧ أغسطس حيث قام المتداولون بتقييم موجة من الأساسيات المتفائلة، بما في ذلك اقتحام سولانا المحتمل في وول ستريت.

في ٢٤ أغسطس، سجلت شركة إدارة الأصول الرقمية أوزبري فند أول صندوق سولانا من نوعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). عند القيام بذلك، ألمحت شركة نيويورك إلى منح تعرض مؤسسي لأسواق SOL حيث ارتفعت قيمة التوكن بأكثر من ٤٣٠٠٪ في عام ٢٠٢١.

بعد يوم واحد، أعلنت شركة بايث نتورك لوحدة تغذية البيانات في الوقت الفعلي أنها ستنطلق مباشرة على بلوكتشين لإثبات الحصة في سولانا. وتوفر الشركة "بيانات متدفقة عالية الدقة" من الشركات التجارية والبورصات، مما يسمح لها بتغطية نشاط السوق العالمي دون الاعتماد على أي مصدر بيانات واحد.

ستستخدم بايث بروتوكول الاتصال عبر السلاسل الخاص بشركة سولانا "وورمهول" لبث بيانات السوق مع التطبيقات اللامركزية التي تعمل على قمة سلاسل إيثريوم وباينانس سمارت تشين وتيرا.

ساعدت الأحداث المتصاعدة على ارتفاع سعر صرف زوج SOL مقابل الدولار إلى مستوى قياسي بلغ ٨٤,٩٦ دولارًا يوم الجمعة، بزيادة أكثر من ٢١٨٪ خلال ستة أسابيع من التداول.

مخطط سعر سولانا اليومي. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

المضاربون على الصعود يرون آفاق طلب أعلى في SOL

من الواضح أن المتداولين رفعوا طلباتهم على الزوج، متوقعين أن دخوله في وول ستريت، إلى جانب اعتماده في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، من شأنه أن يعزز الطلب على توكنات SOL في المستقبل.

ويُعد هذا في المقام الأول لأن SOL تخدم حالتين أساسيتين في شبكة سولانا. أولًا، يمكن للمستخدمين مشاركة ممتلكاتهم SOL مباشرة على الشبكة أو عن طريق تفويضهم إلى مدقق نشط لتأمين بلوكتشين. وفي المقابل، يتلقى أصحاب المصلحة مكافآت تضخم تتناسب مع رصيد رهاناتهم.

ثانيًا، يمكن للمستخدمين استخدام SOL كرسوم لإجراء المعاملات أو تشغيل العقود الذكية. لذلك، كلما تم نشر المشاريع في النظام البيئي سولانا، زاد الوعد بزيادة الطلب على توكنات SOL.

شهدت الأسابيع الماضية النمو المستمر في النظام البيئي سولانا. فعلى سبيل المثال، نجحت سولانا في اجتياز قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) في منتصف أغسطس مع إطلاق ديجينريت إيبس. وقد شهد المشروع بيع مجموعة من ١٠ آلاف صورة للقرود الهزلية في ثماني دقائق فقط.

كما حدث، بلغ حجم التداول الإجمالي ما يقرب من ٩٦٠٠٠ SOL (أكثر من ٥,٩ ملايين دولار في ذلك الوقت).

الإعداد الفني لزوج SOL مقابل الدولار

دفعت الحركة الصعودية الأخيرة لسولانا إلى اختبار خط اتجاه منحدر صاعد كمقاومة، والتي تشكل قناة صاعدة، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

يتميز مخطط زوج SOL مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات بإعداد قناة صاعدة. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

تباطأ ارتفاع سعر زوج SOL مقابل الدولار بالقرب من خط الاتجاه العلوي للقناة، في انتظار اختراق صعودي أو تراجع نحو خط الاتجاه السفلي للقناة، مع المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا على مدار ٤ ساعات (الموجة المخملية) بالقرب من ٧٢,١٤ دولارًا كهدف دعم مؤقت.

وفي الوقت نفسه، ينبه المخطط البياني اليومي لزوج SOL مقابل الدولار أيضًا مخاطر الهبوط المحتملة بسبب قراءات القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء (مؤشر القوة النسبية فوق ٧٠). ومع ذلك، يمكن أن تستمر الأساسيات القوية في توفير نقاط توقف صعودية حتى في مواجهة تصحيحات الأسعار المؤقتة.

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