فندق رئيسي في جبال الألب السويسرية يسمح الآن بمدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 26 أغسطس 2021 09:55 مساءً - بعد أربع سنوات من النقاش، أصبح فندق خمس نجوم في منطقة فاخرة من جبال الألب السويسرية على استعداد لقبول عملات بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) كوسيلة للدفع من الضيوف.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ٢٦ أغسطس من منفذ الأخبار السويسري "بليك"، ​​يُسمح الآن للضيوف في فندق تشيدي أندرمات بتسوية الفواتير التي تزيد عن ٢٠٠ فرنك سويسري - ما يقرب من ٢١٨ دولارًا - باستخدام بيتكوين أو إيثريوم. ولا تزال الأسعار محددة على ما يبدو لتقليل أي مخاطر تقلب، حيث يقوم الفندق بتحويل أي عملة مشفرة يتم استلامها على الفور إلى فرنك.

وقد صرح المدير العام للفندق جان إيف بلات: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن العملات المشفرة لها أيضًا مستقبل في العمليات الفندقية". "في سياق الانتشار المتزايد وقبول مدفوعات العملات المشفرة، نحن فخورون بأن نكون واحدًا من أوائل الفنادق السويسرية الفاخرة التي تمكننا من تقديم العملات المشفرة لضيوفنا كوسيلة دفع آمنة."

تم افتتاح تشيدي أندرمات لأول مرة في عام ٢٠١٣، ويحتوي على ١٢٣ غرفة وجناحًا بسعر يصل إلى ١٣٠٠ فرنك في الليلة في موسم الذروة، أو ما يقرب من ٠,٠٣ بيتكوين أو ٠,٤٥ إيثريوم.

في حين بدأت العديد من الشركات في تبني الأصول الرقمية، لطالما كانت سويسرا صديقة لمستخدمي العملات المشفرة. وتعتبر مقاطعة زوغ السويسرية، التي يشار إليها غالبًا باسم "كريبتو فالي"، موطنًا للعديد من شركات بلوكتشين والعملات المشفرة بالإضافة إلى التوكنات المقبولة على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من الأغراض في المنطقة. في فبراير، أعلنت زوغ أنها ستسمح للمقيمين بدفع الضرائب على العملات المشفرة لأول مرة.