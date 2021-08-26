تشين لينك (LINK) تبحث عن الزخم بينما يستهدف المتداولون المحترفون سعر ٤٠ دولارًا

تام شمس - الخميس 26 أغسطس 2021 09:55 مساءً - تشين لينك (LINK) هي مزود أوراكل الرائد، وقد قام المشروع بتضمين أكثر من ٢٨١ مشروع عملات مشفرة في عام ٢٠٢١. وتشمل بعض هذه المشاريع الثقيلة مثل إيكو تشين من هوبي ومجلس إدارة هيديرا وألكيميكس.

تم إطلاق وظيفة العشوائية القابلة للتحقق (VRF) من تشين لينك، التي تم إطلاقها في أكتوبر ٢٠٢٠، وقد اكتسبت أيضًا سمعة سيئة بين التطبيقات اللامركزية (dApps). وتوفر وظيفة VRF مصدرًا آليًا للعشوائية لضمان إصدار الجوائز والمكافآت بطريقة عادلة يمكن التحقق منها.

على سبيل المثال، في ١٣ أغسطس، أطلقت أربيتروم - وهي عبارة عن حل لتوسيع نطاق إيثريوم من الطبقة الثانية - خدمة شبكة رئيسية تجريبية متكاملة مع خلاصة بيانات أوراكل الخاصة بشركة تشين لينك وتعتزم إضافة خدمة "إثبات الاحتياطي" التي تسمح بتدقيق الأصول المضمونة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الويب لموفر أوراكل.

تقدم تشين لينك اتصالًا آمنًا بين العقود الذكية والبيانات والخدمات خارج السلسلة، وتخدم تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والشبكات الاجتماعية ومنصات التوكنات غير القابلة للإتلاف ومشاريع التشغيل البيني.

اللاعبون الكبار يتعاونون لدعم تبني تشين لينك

من بين الاختلافات الرئيسية في تشين لينك هناك مشغلي العُقد، وقد اختارت سويسكوم، وهي شركة اتصالات مقرها سويسرا، المشروع لبرنامج تجريبي يوم ٥ أغسطس. الشركة مملوكة بنسبة ٥١٪ للحكومة السويسرية، ومشغل الاتصالات لديه حاليًا أكثر من ١٩٠٠٠ موظف و٦ ملايين مشترك.

في ١٠ أغسطس، أعلنت بانكور، وهي بورصة لامركزية (DEX) ومزود سيولة قائمة على إيثريوم، أن نسختها القادمة ستدمج تشين لينك كيبرز للعمل كمحفزات خارجية للعقود الذكية. تبسط هذه الأداة تجربة التكديس لموفري السيولة وتعمل على أتمتة ميزات التداول المتقدمة.

تمتلك بانكور أكثر من ١,٥ مليار دولار من العملات المشفرة المختلفة المغلقة في عقودها الذكية، وهذا يوضح كيف أن حلول أوراكل من تشين لينك تشكل العمود الفقري المهم لصناعة التطبيقات اللامركزية.

بيانات المشتقات تظهر كوبًا نصف ممتلئ

يعتبر LINK مفضلًا لدى الجماهير، ولكن بعد استرداد ١٢٪ من أعلى مستوى عند ٣٠,٥٠ دولارًا يوم ١٦ أغسطس، فإن المستثمرين لديهم سبب للتساؤل عما إذا كان الاتجاه الصعودي قد انتهى. ولحسن الحظ، بالنسبة للمستثمرين الصاعدين، تشير بيانات المشتقات إلى أن LINK قد يرتفع إلى ٤٠ دولارًا أو أعلى.

سعر تشين لينك (LINK) بالدولار الأمريكي في كوين بيز. المصدر: تريدينغ فيو

دعونا نلقي نظرة على بيانات المشتقات الخاصة بـ LINK لتقييم كيفية تعامل المتداولين مع تصحيح السعر بنسبة ١٤٪ منذ بلوغ القمة عند ٣٠,٥٠ دولارًا في منتصف أغسطس.

إجمالي الفائدة المفتوحة لعقود LINK الآجلة. المصدر: بايبت.كوم

عند ٢٦٠ مليون دولار، قد تبدو الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة على LINK صغيرة مقارنة بـ ١ مليار دولار التي تمتلكها إيثريوم (ETH) وكاردانو (ADA) وريبل. الرقم مناسب بالنظر إلى متوسط ​​حجم التبادل اليومي الفوري البالغ ٥٦٠ مليون دولار، ولكن هذا أيضًا أقل بنسبة ٦٥٪ من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الأكبر وفقًا لحجم نوميكس الشفاف.

العقود الدائمة، والمعروفة أيضًا باسم المقايضات العكسية، لها معدل مضمّن يتم تحصيله عادةً كل ثماني ساعات. وتضمن هذه الرسوم عدم وجود اختلالات في أرصدة البورصات. يشير معدل التمويل الإيجابي إلى أن العقود الطويلة (المشترين) هي التي تتطلب المزيد من الرافعة المالية.

ومع ذلك، فإن الموقف المعاكس يحدث عندما تتطلب صفقات البيع رافعة مالية إضافية، وهذا يتسبب في تحول معدل التمويل إلى سلبي.

معدل تمويل عقود LINK الآجلة الدائمة على مدى ٨ ساعات. المصدر: بايبت.كوم

كما هو موضح أعلاه، وصلت الرسوم على مدى ٨ ساعات إلى متوسط ​​٠,٠٧٪ بين ٢٠ أغسطس و٢٤ أغسطس، وهو ما يعادل ٦,٢٪ شهريًا. تم ضبط هذا الارتفاع اللحظي سريعًا حيث انخفض سعر LINK إلى ما دون ٢٧ دولارًا أمريكيًا وأشار إلى وضع متوازن جيدًا بين الرافعة المالية المستخدمة من قبل صفقات الشراء والبيع.

قد يفسر بعض المحللين هذه البيانات على أنها محايدة إلى هبوطية، لكن غياب الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة المرتفعة ووضع الرافعة المالية المحايدة يعد مؤشرًا صحيًا. هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى أن LINK قد ارتفع بنسبة ٩٤٪ منذ أدنى مستوى عند ١٣,٤٠ دولار يوم ٢٠ يوليو.

وبالتالي، تشير أسواق المشتقات إلى انتعاش صحي ولا توجد عوائق أمام استمرار الزخم الصعودي فوق ٤٠ دولارًا.

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