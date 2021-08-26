تام شمس - الخميس 26 أغسطس 2021 09:55 مساءً - منذ ساعة
بدأ عرض "تقرير السوق" مع كوينتيليغراف الساعة ٤:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم الخميس اكتشف ما يفكر فيه محللونا بشأن السوق الصاعد لبيتكوين وأين يمكن أن نتجه على المدى القصير إلى المتوسط
بعد مسيرة مثيرة للإعجاب، رفض سعر بيتكوين (BTC) بشدة مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار هذا الأسبوع، مما أثار بعض الشكوك حول استئناف السوق الصاعدة. في هذه الأثناء، يُظهر توكن ADA الخاص بكاردانو أخيرًا علامات التباطؤ بعد أن تضاعف في غضون أسبوعين.
حيث قام الخبيران المقيمان جوردان فينيسث ومارسيل بيشمان بإلقاء نظرة متعمقة في الوضع الحالي في دورة بيتكوين وما يمكن أن نتوقعه في سبتمبر، والذي يعتبر تقليديًا شهرًا متقلبًا للعملات المشفرة. نرحب أيضًا بدان ماكديرميت من ذا تشارت غايز لمشاركة بعض التحليلات الفنية حول بيتكوين.
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كانت هذه تفاصيل خبر سعر بيتكوين يتراجع عند ٥٠ ألف دولار؛ والمضاربون على ارتفاع كاردانو يأخذون استراحة: "تقرير السوق" من كوينتيليغراف يتحول للعرض المباشر الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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