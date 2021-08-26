سعر بيتكوين يتراجع عند ٥٠ ألف دولار؛ والمضاربون على ارتفاع كاردانو يأخذون استراحة: "تقرير السوق" من كوينتيليغراف يتحول للعرض المباشر الآن

بعد مسيرة مثيرة للإعجاب، رفض سعر بيتكوين (BTC) بشدة مبلغ ٥٠٠٠٠ دولار هذا الأسبوع، مما أثار بعض الشكوك حول استئناف السوق الصاعدة. في هذه الأثناء، يُظهر توكن ADA الخاص بكاردانو أخيرًا علامات التباطؤ بعد أن تضاعف في غضون أسبوعين.

حيث قام الخبيران المقيمان جوردان فينيسث ومارسيل بيشمان بإلقاء نظرة متعمقة في الوضع الحالي في دورة بيتكوين وما يمكن أن نتوقعه في سبتمبر، والذي يعتبر تقليديًا شهرًا متقلبًا للعملات المشفرة. نرحب أيضًا بدان ماكديرميت من ذا تشارت غايز لمشاركة بعض التحليلات الفنية حول بيتكوين.

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