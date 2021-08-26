ستطلق منصة OKEx Earn رسميًا المرحلة السادسة من صفقات Flash، وستتبعها الاشتراكات قريبًا. ستتوفر عروض Flash لمختلف الأصول على OKEx Earn من وقت الى آخر. ابقى على اطلاع لمتابعة اخر الاخبار
اسم العملة: NU
نموذج الإشتراك: من يأتي أولاً يخدم أولاً
وقت الاشتراك: 03:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 27 أغسطس
|اسم العملة
|المدة
|الحد الاجمالي
|الحد الشخصي
|العائد التقديري (APY)
|NU
|7 Days
|350000 NU
|1000 NU
|110%
للوصول إلى صفقات Flash عبر موقع OKEx على الويب عبر الربط التالي : https://www.okex.com/earn ، حدد Earn من قسم Finance في القائمة العلوية ثم اختر Flash Deals.
للوصول إلى صفقات Flash عبر تطبيق OKEx ، حدد Earn / DeFi من الشاشة الرئيسية ثم اختر Flash Deal.
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كانت هذه تفاصيل خبر المرحلة السادسة من صفقات Flash على OKEx Earn لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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