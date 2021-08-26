المرحلة السادسة من صفقات Flash على OKEx Earn

ستطلق منصة OKEx Earn رسميًا المرحلة السادسة من صفقات Flash، وستتبعها الاشتراكات قريبًا. ستتوفر عروض Flash لمختلف الأصول على OKEx Earn من وقت الى آخر. ابقى على اطلاع لمتابعة اخر الاخبار

اسم العملة: NU

نموذج الإشتراك: من يأتي أولاً يخدم أولاً

وقت الاشتراك: 03:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 27 أغسطس

اسم العملة المدة الحد الاجمالي الحد الشخصي العائد التقديري (APY) NU 7 Days 350000 NU 1000 NU 110%

للوصول إلى صفقات Flash عبر موقع OKEx على الويب عبر الربط التالي : https://www.okex.com/earn ، حدد Earn من قسم Finance في القائمة العلوية ثم اختر Flash Deals.

للوصول إلى صفقات Flash عبر تطبيق OKEx ، حدد Earn / DeFi من الشاشة الرئيسية ثم اختر Flash Deal.

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