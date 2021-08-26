إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي تحقق رقمًا قياسيًا قدره ١٥٧ مليار دولار مع جذب منافسي إيثريوم للمستثمرين

تام شمس - الخميس 26 أغسطس 2021 02:44 صباحاً - كانت العملات البديلة وتوكنات التمويل اللامركزي في حالة مزعجة خلال الأسبوعين الماضيين، ومع اقتراب نهاية شهر أغسطس، تشهد العديد من المشاريع وصول التوكنات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تُظهر البيانات أن غالبية توكنات التمويل اللامركزي العشرة الأولى اكتسبت أكثر من ٢٠٪ في الثلاثين يومًا الماضية، مع تحقيق مشاريع مثل بانكور (BNT) وثورتشين (RUNE) مكاسب تزيد عن ١١٥٪.

أفضل ١٠ أصول في التمويل اللامركزي حسب السعر. المصدر: مساري

وفيما يلي نظرة على بعض العوامل الكامنة وراء التعزيز الحالي لتوكنات التمويل اللامركزي والمشاريع التي تقود الطريق من حيث ترقيات البروتوكول وإمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل.

إجمالي القيمة المقفلة يصل إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق

تُظهر البيانات من ديفاي لاما أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في جميع بروتوكولات التمويل اللامركزي وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٥٧,٠٦ مليار دولار يوم ٢٢ أغسطس، ويعتقد العديد من المحللين أن إجمالي القيمة المقفلة هي واحدة من أفضل مقاييس المشاعر داخل النظام البيئي للتمويل اللامركزي.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي. المصدر: ديفاي لاما

خلال الفترة السابقة، وصل إجمالي القيمة المقفلة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالتزامن مع ارتفاع أسعار بيتكوين وإيثريوم (ETH)، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نفس الوقت تقريبًا.

هذه المرة، كانت بيتكوين وإيثريوم أقل بنسبة ٢٤٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن القيمة الإجمالية المقفلة في التمويل اللامركزي تجاوزت الرقم القياسي السابق.

يشير هذا إلى أن التوكنات الرائجة المرتبطة بالتمويل اللامركزي مع فائدة متعددة الأوجه داخل نظام العملات المشفرة ونظام التمويل اللامركزي البيئي قد جذبت انتباه المستثمرين. عادةً ما تتصدر يونيسواب (UNI) وسوشي سواب (SUSHI) بين توكنات التمويل اللامركزي ولكن بعض الرابحين الأقوياء الآخرين هذا الأسبوع تشمل زيادة بنسبة ٢٢٪ في كونفكس فاينانس وزيادة بنسبة ١٧,٨٤٪ من بانكيك سواب.

البروتوكولات الجديدة تجذب الانتباه

شهدت الأشهر الثلاثة الماضية أيضًا وصول بروتوكولات التمويل اللامركزي الجديدة الشهيرة مثل داينوسواب وظهور منافسي شبكة إيثريوم مثل أفالانش (AVAX) التي جلبت طاقة وأموال جديدة إلى النظام البيئي للتمويل اللامركزي.

استفاد داينوسواب وأفالانش من هروب المستخدمين من الرسوم المرتفعة على شبكة إيثريوم نظرًا لانخفاض تكاليف المعاملات وأوقات المعالجة الأسرع من خلال الجسور عبر السلاسل.

أطلقت أفالانش برنامجها التحفيزي "أفالانش راش" للتمويل اللامركزي يوم ١٨ أغسطس والذي جلب موجة من النشاط إلى البروتوكولات المعنية، بما في ذلك آيف وكيرف وسوشي سواب. أثبت حدث تعدين السيولة هذا أنه شائع جدًا وساعد على رفع توكن AVAX الأصلي مرة أخرى فوق ٥٠ دولارًا للمرة الأولى منذ فبراير.

في النصف الأول من العام، ارتفعت توكنات التمويل اللامركزي في وقتٍ مبكر وتبعها ارتفاع في أسعار التوكنات غير القابلة للإتلاف والأصول المرتبطة بالتوكنات غير القابلة للإتلاف. مع اقتراب فصل الصيف من نهايته وتحقيق مبيعات وأحجام قياسية جديدة يسيل لها اللعاب كل يوم، من الممكن أن يحدث تناوب في القطاع قريبًا وقد يكون قطاع التمويل اللامركزي يستعد لموجة ارتفاع جديدة.

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