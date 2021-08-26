مؤسسة كاردانو تتعاون مع كوين فيرم للامتثال لإرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال

تام شمس - الخميس 26 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - عقدت المنظمة غير الربحية التي تقف وراء كاردانو شراكة مع مزود تحليلات بلوكتشين "كوين فيرم" لضمان امتثال كاردانو لإرشادات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

ففي إعلان صادر يوم ٢٤ أغسطس، قالت مؤسسة كاردانو إنها ستستخدم خدمات كوين فيرم لتوفير تحليلات مكافحة غسيل الأموال، أو AML، ومكافحة تمويل الإرهاب، أو CFT، للعملة المشفرة الأصلية لكاردانو ADA. ووفقًا للمؤسسة، سيسمح التكامل للمشروع بأن يكون "في حالة امتثال تام" للإرشادات التي وضعتها مجموعة العمل المالي، والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال التابع للاتحاد الأوروبي، أو ٦AMLD، واللوائح الأخرى المطبقة على كاردانو.

حيث قال ميل ماكان، رئيس عمليات التكامل التقني في مؤسسة كاردانو: "تعد تحليلات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورية للعملة المشفرة لتلقي التبني الجماعي داخل الأسواق المنظمة". "تتيح الأدوات والخدمات التي تقدمها كوين فيرم لكل بورصة وأمين حفظ وجميع الأطراف الثالثة الأخرى تتبع تاريخ كاردانو المحفوظ في محافظهم بوضوح."

وقد صرحت كوين فيرم إنها ستكون قادرة على تقديم نفس تحليلات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للأصول المسكوكة في كاردانو، وهو رقم قد ينمو مع استعداد المشروع للتوسع في العقود الذكية. تأتي أخبار الدمج في الوقت الذي أعلنت فيه شركة بلوكتشين dcSpark أنها ستبني سلسلة ميلكوميدا الجانبية الخاصة بها، لربط كاردانو بلوكتشين بإيثريوم.

ارتفع سعر توكن ADA بشكل كبير في الشهر الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢,٩٢ دولار يوم ٢٢ أغسطس. وحسبما تظهر بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو، فإن القيمة السوقية للتوكن حاليًا تزيد عن ٨٨ مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر عملة مشفرة قبل باينانس كوين.