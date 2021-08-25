منصة OKEx تدرج رمز REVV في أسواق التداول الفوري

يسر OKEx أن تعلن عن إدراج REVV – أصل REVV – في أسواق التداول الفوري.

سيبدأ تداول REVV وفقًا للجدول التالي:

تفتح الودائع REVV في 25 أغسطس الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. يفتح التداول الفوري لـ REVV / USDT في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 25 أغسطس. تفتح السحوبات REVV في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 26 أغسطس.

ملحوظة:

-OKEx تدعم حاليًا فقط ودائع Ethereum mainnet لـ REVV.

رمز REVV هو أصل رقمي قابل للاستبدال يتم استخدامه في العديد من ألعاب رياضة السيارات التي أصدرتها شركة Animoca Brands. رمز REVV هو العملة الرئيسية داخل العاب blockchain REVV Motorsport ، بما في ذلك REVV Racing و F1® Delta Time و MotoGP ™ Ignition و Formula E: High Voltage.

اسم الأصل: REVV

الشريط: REVV

إجمالي العرض: 3000000000

العرض المتداول: 221.478.874 (بتاريخ 25 أغسطس 2021)

يتعاون فريق OKEx و REVV Motorsport لتوزيع جوائز NFTs من سيارات السباق الحصرية

تمنح المنصة 300 قطعة NFTs حصرية في سحب محظوظ للمستخدمين الذين يشاركون في الحملات التالية:

العرض الترويجي 1: 100 NFTs للمستخدمين الذين يقومون بإيداع أكثر من 500 $ REVV

عرض ترويجي 2: 100 NFTs للمسجلين الجدد

العرض الترويجي 3: 100 NFT لأعضاء OKEx GameFi Clan

لمزيد من التفاصيل ، يرجى مراجعة حساب التويتر الخاص

احتفل معنا بالادراج الجديد لعملة REVV 🏎️



◀️ 100 قطعة NFTs للمستخدمين الذين يقومون بإيداع اكثر من $500 من عملة REVV على المنصة

◀️ 100 قطعة NFTs للمسجلين الجدد

◀️ 100 قطعة NFTs لاعضاء مجتمع GameFi الجدد



اشترك الان 👈 https://t.co/VxUEbXCC2k https://t.co/UoFDy4sezW — OKEx Arabia (@OKExArabia) August 25, 2021

وتعبئة النموذج: https://forms.gle/ZAfNxRNj91VqQQvi6