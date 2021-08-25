يسر OKEx أن تعلن عن إدراج REVV – أصل REVV – في أسواق التداول الفوري.
سيبدأ تداول REVV وفقًا للجدول التالي:
- تفتح الودائع REVV في 25 أغسطس الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.
- يفتح التداول الفوري لـ REVV / USDT في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 25 أغسطس.
- تفتح السحوبات REVV في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 26 أغسطس.
ملحوظة:
-OKEx تدعم حاليًا فقط ودائع Ethereum mainnet لـ REVV.
رمز REVV هو أصل رقمي قابل للاستبدال يتم استخدامه في العديد من ألعاب رياضة السيارات التي أصدرتها شركة Animoca Brands. رمز REVV هو العملة الرئيسية داخل العاب blockchain REVV Motorsport ، بما في ذلك REVV Racing و F1® Delta Time و MotoGP ™ Ignition و Formula E: High Voltage.
- اسم الأصل: REVV
- الشريط: REVV
- إجمالي العرض: 3000000000
- العرض المتداول: 221.478.874 (بتاريخ 25 أغسطس 2021)
يتعاون فريق OKEx و REVV Motorsport لتوزيع جوائز NFTs من سيارات السباق الحصرية
تمنح المنصة 300 قطعة NFTs حصرية في سحب محظوظ للمستخدمين الذين يشاركون في الحملات التالية:
- العرض الترويجي 1: 100 NFTs للمستخدمين الذين يقومون بإيداع أكثر من 500 $ REVV
- عرض ترويجي 2: 100 NFTs للمسجلين الجدد
- العرض الترويجي 3: 100 NFT لأعضاء OKEx GameFi Clan
لمزيد من التفاصيل ، يرجى مراجعة حساب التويتر الخاص
وتعبئة النموذج: https://forms.gle/ZAfNxRNj91VqQQvi6
احتفل معنا بالادراج الجديد لعملة REVV 🏎️— OKEx Arabia (@OKExArabia) August 25, 2021
◀️ 100 قطعة NFTs للمستخدمين الذين يقومون بإيداع اكثر من $500 من عملة REVV على المنصة
◀️ 100 قطعة NFTs للمسجلين الجدد
◀️ 100 قطعة NFTs لاعضاء مجتمع GameFi الجدد
اشترك الان 👈 https://t.co/VxUEbXCC2k https://t.co/UoFDy4sezW
كانت هذه تفاصيل خبر منصة OKEx تدرج رمز REVV في أسواق التداول الفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.