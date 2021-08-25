دوجكوين ستساعد الكلاب الحقيقية - ملجأ شيكاغو للحيوانات يقبل الآن العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 25 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - بوز شيكاغو، وهي منظمة لإنقاذ الحيوانات في الغرب الأوسط تهدف إلى وقف الملاجئ عن استخدام القتل الرحيم للقطط والكلاب المقيمة، تقبل الآن التبرعات المشفرة.
ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت بوز شيكاغو أنها ستقبل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE) وغيرها من التوكنات لدعم عملياتها قبل المستشفى الجديد للقطط والكلاب المشردة. تأمل المنظمة في استهداف "مجموعة سكانية متمرسة في مجال التكنولوجيا من المتبرعين المحتملين"، من خلال الترويج للتبرعات المشفرة من خلال لوحات إعلانية رقمية تعرض كلبًا يطلق أشعة الليزر من أعينها.
وفقًا للمنظمة، يمكن استخدام التبرعات المشفرة لتعزيز أهدافها المتمثلة في تقليل عدد حيوانات المأوى التي يتم قتلها قتلًا رحيمًا في الولايات المتحدة عن طريق تعقيم القطط والكلاب وخصيها. وقد قالت بوز شيكاغو إنها أجرت ٣٠٠٠٠٠ عملية جراحية من هذا القبيل في ٢٥ عامًا من التشغيل، مما ساعد في تقليل عدد الحيوانات المشردة التي تم قتلها في منطقة شيكاغو بنسبة ٩١٪. يهدف المركز الطبي الجديد إلى تحسين جهود المنظمة لإنقاذ الحيوانات.
حيث قالت سوزانا هومان، الرئيس التنفيذي لشركة بوز في شيكاغو: "نحن حريصون على التواصل مع مجتمع العملات المشفرة المتنامي، والذي يمكنه المساعدة في الحفاظ على مستقبل رعاية الحيوانات في شيكاغو وإنقاذ حياة الحيوانات".
كان الكلب الأيقوني وراء مشروع دوجكوين هو الكلب الياباني شيبا إينو في ميم شهير من عام ٢٠١٣. منذ ذلك الوقت، نمت شعبية DOGE على حد سواء، مدفوعة إلى حد كبير من قبل الشخصيات بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، والحجم حيث ارتفع السعر من أقل من بنس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٦٨ دولار. في وقت كتابة المقالة، كان سعر التوكن هو ٠,٢٩ دولار، بعد أن انخفض بنسبة ٨٪ في آخر ٢٤ ساعة.
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