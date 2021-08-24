فيتش دوت إيه آي تُطلق منصة توكنات غير قابلة للإتلاف للأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً - أطلق مختبر بلوكتشين للذكاء الاصطناعي "فيتش دوت إيه آي" سوقًا جديدًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف للفنون التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء مقتنيات رقمية في بيئة تعاونية من خلال تكنولوجيا التعلم الآلي.

وتتيح المنصة الجديدة، التي يطلق عليها اسم كوليرن بينت، لمجموعات من المبدعين إنشاء التوكنات غير القابلة للإتلاف تلقائيًا وامتلاكها بشكل جماعي المصممة بواسطة خوارزمية التعلم الآلي. المنصة موجهة نحو "التراكيب المجردة"، وفقًا لما قاله همايون شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة فيتش دوت إيه آي، الذي أشار إلى "التعلم الجماعي" باعتباره اتجاهًا رئيسيًا للمستقبل.

التعلم الجماعي هو مفهوم داخل الذكاء الاصطناعي يصف تطبيق خوارزميات التعلم العميق على البيانات والخصوصية.

وسيتم نقل مستخدمي كوليرن بينت من خلال عملية من ثلاث خطوات لإنشاء التوكنات غير القابلة للإتلاف عشوائيًا. وتستلزم الخطوة الأولى تقديم عطاءات من خلال مزاد هولندي للمشاركة في عملية التعلم الجماعي. سيُدخل العارضون الفائزون "نمط عشوائي" ويختارون الفن من الخيارات المُنشأة مسبقًا بواسطة الذكاء الاصطناعي. الخطوة الأخيرة هي إنشاء وبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف، والتي ستسمح للمستخدمين بتوزيع الأرباح فيما بينهم.

برزت التوكنات غير القابلة للإتلاف كواحدة من أكثر حالات استخدام بلوكتشين شيوعًا، حيث يحرص المستثمرون وصناديق الاستثمار على دعم هذا ما يسمى بمستقبل الإبداع. وقد تم إطلاق العديد من أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف رفيعة المستوى هذا العام، لكل منها تركيزه الخاص والمنفعة المرغوبة. وحققت الصناعة الناشئة بالفعل خطوتها في عام ٢٠٢١، حيث تجاوزت مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف ٢,٥ مليار دولار في النصف الأول من العام.