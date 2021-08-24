بورصة كراكن الأمريكية تستهدف الترخيص الأوروبي في عام ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً - تخطط بورصة العملات المشفرة الرئيسية في الولايات المتحدة كراكن للتوسع رسميًا في السوق الأوروبية، على خطى كوين بيز المنافسة.

حيث قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كراكن، جيسي باول، إن شركته تعمل بنشاط على الحصول على ترخيص أوروبي، مستهدفًا العديد من السلطات القضائية المحلية للحصول على موافقة تنظيمية محتملة بالفعل هذا العام.

ففي مقابلة يوم الثلاثاء مع وكالة أنباء الأعمال الألمانية ذا هاندلسبلات، أشار باول إلى أن شركة كراكن كانت تجري محادثات مع عدة جهات تنظيمية أوروبية، مع دول مثل مالطا ولوكسمبورغ وأيرلندا كونها الولايات القضائية الأكثر احتمالا لترخيص بورصة العملات المشفرة الأمريكية.

وبحسب ما ورد ذكر الرئيس التنفيذي أن كراكن لم تتوصل بعد إلى أي قرار بشأن اختصاصها التنظيمي الأوروبي المحتمل، لكن الشركة لا تزال تستهدف الحصول على ترخيص بحلول نهاية عام ٢٠٢١. كانت كراكن تقدم في السابق بعض الخدمات للمستخدمين في الدول الأوروبية، حيث أطلقت تطبيق كراكن للجوال في أوروبا في يناير ٢٠٢١.

كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، نعمل كراكن حاليًا فيما يقرب من ١٩٠ سلطة قضائية حول العالم، وفقًا لما قاله متحدث باسم كراكن لكوينتيليغراف. وذكر الممثل: "نحن نوفر حاليًا إمكانية الوصول إلى عملائنا الأوروبيين عبر كياننا المسجل في هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة ونتوافق مع متطلبات ٥AMLD المعمول بها. ونحن نستكشف بنشاط خيارات متعددة للبقاء ممتثلة لكل من الآن وفي المستقبل، بما في ذلك من خلال العمل بنشاط للحصول على تراخيص أوروبية مختلفة".

تم إطلاق كراكن في سبتمبر ٢٠١٣، وهي خامس أكبر بورصة للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم في وقت كتابة هذه المقالة، حيث بلغ حجم التداول اليومي ١,٢ مليار دولار، وفقًا لبيانات من مصدر تتبع العملات المشفرة كوين غيكو. تم طرح كوين بيز، أكبر منافس للشركة، للاكتتاب العام بإدراج مباشر في بورصة ناسداك في منتصف أبريل. ووفقًا لباول، كانت شركة كراكن تفكر في طرح عام أولي بجدية أكبر بعد ظهور كوين بيز لأول مرة في ناسداك، حيث تتطلع البورصة إلى الإدراج العام قبل نهاية عام ٢٠٢٢.