سيلسيوس تُصبح أول منصة من التمويل المركزي أو التمويل اللامركزي تتخطى ٢٠ مليار دولار من الأصول تحت الإدارة

أفادت منصة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس نتورك أنها تمتلك أكثر من ٢٠ مليار دولار من الأصول الرقمية، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في مجال التمويل اللامركزي.

ففي إعلان صدر يوم الثلاثاء، قالت سيلسيوس إن ممتلكاتها نمت بأكثر من ١٩٠٠٪ في أقل من عام، من ١ مليار دولار في يونيو ٢٠٢٠ إلى ٢٠,٣ مليار دولار اعتبارًا من ١٣ أغسطس. وقد أجرت الشركة تدقيقًا داخليًا باستخدام التكنولوجيا التي قدمتها شركة التحليلات تشيناليسيس، كما حددت أنها كانت تضيف ما يقرب من مليار دولار من الأصول الرقمية الجديدة شهريًا.

ووفقًا لأليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس، يمكن أن يُعزى نمو المنصة إلى "الإقراض المنخفض التكلفة والعائد المرتفع على ٤٣ عملة مشفرة" بالإضافة إلى نموذجها المرتكز على المجتمع. يُظهر موقع سيلسيوس أن المنصة تضم حاليًا أكثر من ٩٦٢٠٠٠ مستخدم، أو ما يقرب من ١٪ من هدفه "لجلب ١٠٠ مليون شخص إلى مجال العملات المشفرة".

في مارس، اقترح بحث أجرته ألفا سيغما كابيتال - وهي أيضًا إحدى المستثمرين في سيلسيوس - أن المنصة ستصل إلى ٣٠ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول نهاية عام ٢٠٢٥. على الرغم من أن التمويل اللامركزي، أو DeFi، قد تعطل بسبب أكبر مساحة له على الإطلاق الهجوم من خلال استغلال في شبكة بولي هذا الشهر، دفعت سيلسيوس ٤٦٨ مليون دولار في شكل مكافآت عملات مشفرة للمودعين في العام الماضي.