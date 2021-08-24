مايكروستراتيجي تنفق ١٧٧ مليون دولار على بيتكوين، لتمتلك الآن ما يقرب من ١٠٩٠٠٠ بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:42 مساءً - قامت مايكروستراتيجي مرة أخرى بشراء المزيد من بيتكوين (BTC)، حيث أضافت الشركة ٣٩٠٧ بيتكوين إلى مقتنياتها.

ووفقًا لنموذج ٨-K مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والذي تم نشره يوم الثلاثاء، زادت شركة استخبارات الأعمال من ممتلكاتها من بيتكوين بمقدار ٣٩٠٧ بيتكوين بين ١ يوليو والاثنين، ٢٣ أغسطس.

وقد كشفت الوثيقة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن مايكروستراتيجي أنفقت في المتوسط ​​٤٥٢٩٤ دولارًا للحصول على عملات بيتكوين الإضافية.

ومع آخر عملية شراء لها، تمتلك شركة مايكل سايلور الآن ١٠٨٩٩٢ بيتكوين، مما كلف الشركة حوالي ٢,٩١٨ مليار دولار للحصول عليها بمتوسط ​​سعر يبلغ حوالي ٢٦٧٦٩ دولارًا لكل "عملة".

مع تداول بيتكوين بأكثر من ٤٩٠٠٠ دولار، تبلغ قيمة مقتنيات الشركة من بيتكوين أكثر من ٥,٣ مليارات دولار.

يُعد إعلان الشراء يوم الأربعاء بمثابة وفاء بالوعود السابقة لمواصلة الإضافة إلى مركز بيتكوين الخاص بها. وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، ذكرت الشركة في يونيو أن الخسائر الورقية التي تكبدتها على مقتنياتها أثناء تراجع سوق العملات المشفرة في الربع الثاني لم تفعل شيئًا يذكر لتثبيط شهيتها تجاه بيتكوين.

يأتي التوسع الأخير في الميزانية العمومية لمياكروستراتيجي في بيتكوين في أعقاب تحرك سعر بيتكوين فوق علامة ٥٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مايو. كانت هذه الخطوة بمثابة تأرجح تصاعدي بنسبة ٨٧٪ لأكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية منذ انخفاضها إلى ٢٧٠٠٠ دولار في منتصف مايو.

لم تحتفظ بيتكوين بعد بمستوى ٥٠٠٠٠ دولار حيث توقف الارتفاع الصعودي عند ٥٠٥٠٠ دولار مع خسارة بيتكوين ٢٠٠٠ دولار في آخر ٢٤ ساعة من فترة التداول.