بورصة العملات المشفرة "بايبيت" توقّع صفقات للرياضات الإلكترونية مع أستراليس وألاينس

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 09:55 مساءً - حصلت بايبيت على عقود جديدة مع منظمات الرياضات الإلكترونية أستراليس وألاينس التي ستشهد قيام بورصة العملات المشفرة بتوسيع نطاق تواجدها في صناعة ألعاب الفيديو.

ستظهر بايبيت شعارها على قمصان الألعاب وتدفق تويتش دوت تي في كجزء من مبادرة إستراتيجية أوسع تستهدف المزيد من مشاركات اللاعبين التوسعية ومبادرات حيادية الكربون وبرامج التعليم المالي، حسبما أعلنت البورصة يوم الإثنين.

حيث قال بين زو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايبيت، إن شركته "تعمل على المدى الطويل"، في إشارة إلى الرياضات الإلكترونية. وهو يعتقد أن هناك "صلة خاصة" بين مجتمعات الرياضات الإلكترونية والعملات المشفرة نظرًا لقدرتها العالية على المنافسة ومنحنيات التبني السريع.

كجزء من الصفقة، سترسل أستراليس وألاينس المواهب إلى ورلد سيريز أوف تريدينغ، وهي مسابقة تداول العملات المشفرة السنوية التي تستضيفها بايبيت. سيتنافس اللاعبون على مجموعة جوائز تصل إلى ٧,٥ ملايين دولار، أي ما يقرب من خمسة أضعاف مبلغ العام السابق.

عمدت بايبيت إلى توسيع تواجدها في صناعة الرياضات الإلكترونية، بعد أن وقعت مؤخرًا شراكة حصرية مع نافي، وهي منظمة الرياضات الإلكترونية الأوكرانية المعروفة بمسابقاتها من كاونتر سترايك وفيفا وأبيكس ليجندز.