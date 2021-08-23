منصة النشر "سابستاك" تقبل الآن مدفوعات بيتكوين

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 08:55 مساءً - سيسمح التكامل مع معالج الدفع أوبن نود لمنصة المحتوى سابستاك بقبول مدفوعات بيتكوين على السلسلة وباستخدام شبكة البرق المسرَّعة.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت أوبن نود إنها دخلت في شراكة مع سابستاك "لتسهيل حصول الكتاب والمنشورات على الأموال بعملة بيتكوين." ووفقًا لأوبن نود وسابستاك، سيكون التكامل متاحًا فقط "لمجموعة مختارة من المنشورات التي تركز على العملات المشفرة" على المنصة.

منصة النشر، التي تسمح للكتاب بإرسال أعمالهم مباشرة إلى القراء، لديها أكثر من ٥٠٠٠٠٠ اشتراك مدفوع الأجر، ويقال إن الكتاب الأكثر شهرة يكسبون أكثر من ستة أرقام سنويًا. سيتمكن قراء سابستاك المحددين من الدفع مقابل اشتراكاتهم باستخدام بيتكوين (BTC)، مع السماح لبعض المنشورات بالحفاظ على أرباحهم بالعملات المشفرة أيضًا.

وقد ألمح مصمم منتج سابستاك "نيك إنزوك" إلى أن النظام الأساسي يمكن أن يوسع لاحقًا عرض الدفع بالعملات المشفرة لكتاب آخرين في محاولة لمنحهم "مزيدًا من المرونة والحرية". يقوم عدد من الشخصيات البارزة في مجال العملات المشفرة حاليًا بالنشر باستخدام سابستاك، بما في ذلك المحلل ويلي وو وقائد نمو شركة كراكن "دان هيلد".

تأسست سابستاك في عام ٢٠١٧، وهي مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز وواي كومبينيتور وفيفتي ييرز وغيرها. بعد جولة تمويل في شهر مارس بقيادة أندريسين هورويتز، ورد أن المنصة تقدر قيمتها بحوالي ٦٥٠ مليون دولار.