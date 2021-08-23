رئيس السلفادور يُعلن أن البنية التحتية يجري بناؤها بالفعل قبل اعتماد عملة بيتكوين في البلاد

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 08:55 مساءً - قال نيب بوكيلي، رئيس السلفادور والشخصية الرئيسية وراء اعتماد البلاد لعملة بيتكوين (BTC)، إن السكان ستتاح لهم الفرصة لتحويل عملاتهم المشفرة إلى عملة ورقية فور الاعتراف ببيتكوين كعملة قانونية.

في إعلان يوم الأحد على تويتر، قال بوكيلي إن ٤,٥ ملايين بالغ في السلفادور سيكون لديهم خيار الاحتفاظ بعملات بيتكوين بمجرد قبول الدولة رسميًا للعملة المشفرة كعملة قانونية أو "سحبها نقدًا من أي جهاز من أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها ٢٠٠ جهاز". ووفقًا لرئيس السلفادور، سيكون هناك أيضًا ٥٠ فرعًا قادرًا على سحب أو إيداع الأوراق المالية للمقيمين للاحتفاظ بالعملات المشفرة أو تصفية رواتبهم على الفور.

كان بوكيلي قد صرح سابقًا أن الحكومة ستبني البنية التحتية لدعم محفظة بيتكوين التي تصدرها الدولة، والتي تسمى تشيفو. وادعى الرئيس أن "أجهزة الصراف الآلي تشيفو" ستكون في نهاية المطاف "في كل مكان" وتسمح لسلفادوريين بسحب النقود على مدار ٢٤ ساعة في اليوم دون دفع عمولات على ممتلكاتهم، ولكن لن يضطر أحد لاستخدامها.

حيث قال بوكيلي: "ماذا لو كان شخص ما لا يريد استخدام بيتكوين؟" "لا تقم بتنزيل تطبيق [تشيفو] واستمر في عيش حياتك الطبيعية. لن يأخذ أحد أموالك [...] ويمكن لأي شخص دائمًا أن يصطف في طابور في ويسترن يونيون ودفع عمولة".

حسبما تظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو، فإن سعر بيتكوين يبلغ ٤٩٧٩٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بعد أن ارتفع أكثر من ١١٪ في آخر ٧ أيام. وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتفع سعر أصل العملة المشفرة لفترة وجيزة ليصل إلى أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ مايو.