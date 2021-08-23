مقاطعة صينية تخطط لمنع القائمين بتعدين بيتكوين من محطات الطاقة الكهرومائية

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 06:55 مساءً - أصدر المنظمون من مقاطعة ينجيانغ في مقاطعة يونان بالصين تحذيرات صارمة لمحطات الطاقة الكهرومائية ضد إمداد الشركات العاملة في تعدين بيتكوين (BTC) بالطاقة.

حيث زعم تقرير حديث أن مكتب الحكومة الشعبية لمقاطعة ينجيانغ أصدر إشعارًا لمحطات الطاقة الكهرومائية لتعزيز الرقابة على عمليات تعدين بيتكوين. ووفقًا للإعلان، تم منح محطات الطاقة حتى يوم الثلاثاء، ٢٤ أغسطس، لإزالة شركات التعدين من الإمداد "غير القانوني" لشبكتها.

وبعد الموعد النهائي المحدد، ورد أن المقاطعة تخطط "لتفكيك قسري" لمصدر الطاقة لمنشآت تعدين بيتكوين داخل ولايتها القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الإشعار من محطات الطاقة الكهرومائية إبلاغ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) بعد إيقاف تشغيل مشغلي التعدين من الشبكة. باستخدام هذه المعلومات، ستساعد اللجنة مقاطعة ينجيانغ على تكثيف جهود إنفاذ القانون لضمان إيقاف جميع الإمدادات غير القانونية للطاقة الكهرومائية للقائمين بتعدين بيتكوين تمامًا.

ووفقًا للتقرير، زعم مكتب الطاقة الإقليمي في يوننان سابقًا أن مؤسسات تعدين بيتكوين تعتمد بشكل كبير على "الوصول الخاص غير المصرح به إلى الكهرباء، والتهرب من رسوم النقل والتوزيع الحكومية، والأموال، وانتهاكات إضافية لتحقيق الربح".

قررت مقاطعة قويتشو الصينية مؤخرًا إعادة توجيه الطاقة التي تم توفيرها من حظر تعدين بيتكوين لتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

وبحسب ما ورد خططت البلاد لبناء ٤٥٠٠ محطة شحن في المقاطعة الجنوبية بحلول نهاية عام ٢٠٢١ وتوسيع نطاق البنية التحتية في النهاية لدعم شبكة من ٥٥٠٠ محطة شحن بحلول عام ٢٠٢٣.