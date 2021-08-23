إيران سترفع حظر تعدين بيتكوين في سبتمبر

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 04:49 مساءً - ستسمح إيران مرة أخرى لعمال تعدين بيتكوين والعملات المشفرة بالعمل في البلاد اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن فاينانشيال تربيون الإيراني، اتخذت تافانير، وهي منظمة توليد الطاقة في البلاد، القرار المعروف في وقتٍ سابق في أغسطس.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، حظرت الحكومة الإيرانية تعدين بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة في مايو. وفي ذلك الوقت، ورد أن القرار اتُخذ لمنع القائمين بالتعدين من إثقال كاهل الشبكة خلال أشهر الصيف الحارة.

وفي الواقع، تم إلقاء اللوم على القائمين بتعدين بيتكوين بسبب انقطاع التيار المستمر ونقص الطاقة في إيران. وكان حجم المشكلة كبيرًا لدرجة أن إيران أوقفت مؤقتًا صادرات الكهرباء إلى أفغانستان المجاورة.

في أبريل، أعاد المستثمرون الصينيون إعادة تشغيل أكبر مركز لتعدين بيتكوين في البلاد بعد توقفه عن الخدمة لمدة أربعة أشهر بسبب شكاوى بشأن الاستهلاك المفرط للكهرباء.

ومع ذلك، ورد أن عمليات التعدين غير القانوني للعملات المشفرة هي السبب في الضغط الكبير على إمدادات الكهرباء. وعلى هذا النحو، سيتم السماح للقائمين بالتعدين المصرح لهم فقط باستئناف العمليات بمجرد رفع الوقف في سبتمبر.

في يونيو، منحت وزارة التجارة في البلاد ٣٠ ترخيصًا لتعدين العملات المشفرة مع استمرار السلطات في إيران في الضغط من أجل عمليات تعدين العملات المشفرة المنظمة.

وفي يونيو أيضًا، ورد أن الشرطة في طهران صادرت أكثر من ٧٠٠٠ منصة حفر من عمليات التعدين غير القانونية في جميع أنحاء المدينة.

بدأت إيران تقنين تعدين بيتكوين في عام ٢٠٢٠ مع إصدار أكثر من ١٠٠٠ ترخيص في يناير ٢٠٢٠.

وتتوقع الحكومة أن يصبح تعدين بيتكوين والعملات المشفرة نشاطًا اقتصاديًا مهمًا في البلاد، مع توقع إيرادات بقيمة مليار دولار في مايو. ومع ذلك، قد يعمل الحظر الصيفي على جعل الهدف بعيد المنال، لعام ٢٠٢١ على الأقل.