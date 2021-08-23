شركة شاومي إنديا تحتاج إلى الوضوح التنظيمي لتبني العملات المشفرة، حسبما يقول المدير التنفيذي

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 04:49 مساءً - شركة شاومي إنديا، فرع شبه القارة الهندية لأكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة، مهتمة بصناعة العملات المشفرة ولكنها تحتاج إلى توضيح تنظيمي من الحكومة.

حيث قال المدير الإداري للشركة، مانو جين، في مقابلة مع ذا إيكونوميك تايمز، "سوف نرغب في انتظار كل الأمور التنظيمية. بالطبع، تُعد العملات المشفرة مجالًا مثيرًا للاهتمام للغاية، وهي أكبر كلمة طنانة وتعمل بشكل جيد للغاية. لكننا نرغب في فهم المزيد عن الجانب التنظيمي".

تأتي تصريحات جاين الأخيرة بعد عودة أعمال الخدمات المالية للشركة إلى النمو في عام ٢٠٢١، حيث شهدت زيادة بنسبة ٣٥٪ على أساس سنوي في الربع الأول بسبب التوسع في المزيد من المنتجات المالية.

تعمل الشركة بنشاط على تنويع منتجاتها إلى منصة إقراض كاملة الطيف تركز على المدفوعات والإقراض والتأمين وإطلاق خدمات التجارة الإلكترونية والقروض في الهند العام الماضي.

ويُقال إن الهند هي أكبر سوق لشركة شاومي خارج الصين، ولا يُعرف أي من البلدين بكونه ودودًا بشكل خاص تجاه العملات المشفرة، حيث تدقق الحكومة الصينية بشدة في تداول العملات المشفرة والتعدين، ولا تزال صناعة التشفير الهندية تواجه حالة من عدم اليقين التنظيمي الشديد.

نفت شاومي مؤخرًا التورط في محاولة من قبل متجر شاومي البرتغالي لبدء قبول مدفوعات بيتكوين (BTC). وقد تخلى متجر مي ستور البرتغال في النهاية عن خططه لتمكين مدفوعات العملات المشفرة لأجهزة شاومي بعد أن قالت الشركة المصنعة للإلكترونيات الصينية إن المتجر لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بعملياتها.