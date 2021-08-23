غوغل تحظر ٨ تطبيقات عملات مشفرة "خادعة" من متجر بلاي ستور

تام شمس - الاثنين 23 أغسطس 2021 02:55 مساءً - ألغت غوغل ثمانية تطبيقات محمولة يُزعم أنها احتيالية من متجر بلاي ستور الخاص بها والتي كانت تخدع عشاق العملات المشفرة من خلال فرض رسوم على خدمة تعدين سحابية غير مشروعة.

وقد أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول الاحتيالية الآن طريقة شائعة لتضليل المستخدمين غير الحذرين بمعدلات نجاح عالية. واكتشف أحدث بحث أجرته تريند ميكرو ثمانية تطبيقات أندرويد كانت تستغل مستخدمي العملات المشفرة من خلال فرض رسوم شهرية بذريعة كاذبة لتشغيل خدمة تعدين سحابية شرعية.

كشف مزيد من التحليل حول هذه المسألة أن التطبيقات الضارة التي استضافتها غوغل - التي تتظاهر بأنها تطبيقات تعدين للعملات المشفرة - كانت تخدع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات المدفوعة والدفع مقابل خدمة تعدين سحابية غير موجودة.

ووفقًا للتقرير، لم يُفرض على المستخدمين رسوم شهرية تبلغ حوالي ١٥ دولارًا فحسب، بل كانوا يخضعون أيضًا لمزيد من المدفوعات لتمكين "قدرات التعدين المتزايدة". بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض التطبيقات دفعة مقدمة من المستخدم.

تضمنت تطبيقات العملات المشفرة الاحتيالية المزعومة خدمات التعدين، مثل بيت فندز وبيتكوين مينر وديلي بيتكوين ريوردز وكريبتو هوليك وماين بيت برو وبيتكوين ٢٠٢١ وإيثريوم - بول ماينينغ كلاود. تتضمن القائمة أيضًا خدمة محفظة عملات مشفرة تسمى بيتكوين - بول ماينينغ كلاود واليت.

بينما تم الإبلاغ عن النتائج المذكورة أعلاه إلى غوغل بلاي ستور وتم إزالتها من متجر بلاي ستور، إلا أن تريند مايكرو تدعي أنها رصدت العديد من التطبيقات الاحتيالية الأخرى التي تم تنزيلها أكثر من ١٠٠٠٠٠ مرة. تشير بيانات الشركة إلى أن أكثر من ١٢٠ تطبيقًا مزيفًا لا يزال موجودًا في متجر بلاي ستور:

"هذه التطبيقات، التي لا تتمتع بإمكانيات التنقيب عن العملات المشفرة وتخدع المستخدمين لمشاهدة الإعلانات داخل التطبيق، أثرت على أكثر من ٤٥٠٠ مستخدم على مستوى العالم من يوليو ٢٠٢٠ إلى يوليو ٢٠٢١."

في ٣ أغسطس، قامت غوغل بمراجعة سياستها الإعلانية، والتي تسمح ببورصات العملات المشفرة وخدمات المحفظة لتسويق منتجاتها لمستخدمي غوغل. وكجزء من هذا الدافع، يجب أن يكون المعلنون مسجلين في شبكة إنفاذ الجرائم المالية كـ "شركة خدمات مالية وبولاية واحدة على الأقل كجهة تحويل أموال، أو كيان مصرفي فيدرالي أو مستأجر من الولاية".