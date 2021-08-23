مشروع UMI يجمع بين NFT Staking و DeFi Farming عبر Sora و Ethereum بلوكشين

نظرًا لازدهار التمويل اللامركزي ومساحة NFT وجلب المزيد من اللاعبين إلى منطقة التشفير، فإن الطلب على مبادرات Staking المتعددة الوظائف والمكافآت و cross-chain يتزايد باستمرار. يهدف Umi إلى أن يكون متجرًا واحدًا لجميع الأشياء المتعلقة ب DeFi و NFT.

ما الذي يجعل UMI مختلفة؟

ستوفر Umi عددًا من الخدمات عبر cross-chain لمستخدميها. وتشمل هذه على سبيل المثال ألعاب DeFi Farming و تخزين الرموز و NFTs بعائد سنوي عالي جدا وخدمة NFT Minting ، و NFT سوق ، وأداة NFT Airdrop و العديد من الأشياء التي تخص مجال التشفير. لدى UMI عدد كبير من الفنانين في العالم الحقيقي. تهدف Umi إلى دمج الفن مع التمويل من خلال إنشاء منصة للفنانين وعشاق العملات المشفرة على حدٍ سواء لصك وتداول و بيع و شراء NFT لأي شخص عبر العالم. يتطلع الفريق بنشاط إلى تقديم ميزات مبتكرة لعشاق NFT ، وفتح الأبواب للجميع مع المساعدة في تبسيط استخدام تقنية التشفير. وتجدر الإشارة إلى أن أومي ينسب الفضل إلى حاملي NFT من خلال توزيع نسخة مطبوعة للفن ، موقعة شخصيًا من مالكها، يتم تسليمها إلى كل جامع للفن ، مجانًا إلى أي مكان في العالم. يبدو أن سد الفجوة بين عالم الفن المادي والرقمي هو محور تطورهم.

تعزيز العائد السحري على NFTs

كما تم الإشارة إليه سابقًا ، سيتمكن المستخدمون من المشاركة في جميع Umi NFTs ، إلى جانب أصول التشفير الأخرى ، للحصول على المكافآت وNFT ذات الإصدار المحدود. ستتمتع كل NFT بقدراتها السحرية لتوليد العائد والتي عند وضعها مع أصول تشفير أخرى ستقوم بتعزيز عوائد سنوية كبيرة. يتضمن ذلك جميع Umi x Sora NFTs و PSWAP v UNISWAP NFTs و Crypto Wizards NFTs وسلسلة Dictator NFTs التي طال انتظارها.

المزيد من رموز Umi + المزيد من Umi NFT = المزيد من Umi

هذا يعني أن تكديس العديد من NFTs جنبًا إلى جنب مع أصول مختلفة سيزيد العائد السنوي أكثر فأكثر.

على سبيل المثال ، إذا حصل المستخدم على الأصول التالية:

رمز UMI المميز

رمز تجمع السيولة UMI / ETH

ضعف Crypto Wizard NFT

Dictator NFT

ثم سيكون إجمالي العائد السنوي المحتمل المشترك 205% ، محسوبًا على النحو التالي:

12% + 33% + 40% + 40% + 80% = 205%

يرجى ملاحظة أن حصة الفائدة% يتم تجميعها تلقائيًا في التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Staking Rewards ، يرجى زيارة مقالة المشروع على موقع Medium الذي يشرح كل شيء.

ماذا عن Cross-Chain؟

أعلن Umi ، الذي تم إطلاقه في عام 2020 ، أن هدفه هو أن يصبح مبادرة فنية لامركزية متعددة السلاسل تم تطويرها على كل من شبكتي Ethereum و Sora. سيكون العديد من المستخدمين على دراية بشبكة Ethereum ولكن ماذا عن Sora و DEX الداخلي ، Polkaswap؟

Polkaswap هو مزود خدمة التشغيل البيني blockchain ومجمع السيولة بسرعة البرق. المشروع مستضاف على blockchain SORA. نظرًا لكونه DEX قابلًا للتشغيل البيني ، فهو المكان المثالي للعملات المميزة القابلة للتشغيل المتبادل مثل UMI للتداول.

من خلال تطوير تقنيات الجسر ، تمكن Polkaswap من تداول الرموز المميزة والرموز المميزة المستندة على Ethereum من سلاسل الكتل الأخرى. يتم إجراء هذا التداول بسلاسة ، وبسرعة عالية وبرسوم منخفضة ، مع تبادل الأصول على شبكة SORA.

من المهم أيضًا ملاحظة أن Polkaswap سيعمل على Parachain ، مما يعني أنه سيكون قابلاً للتشغيل البيني محليًا مع الأنظمة البيئية Polkadot و Kusama بأكملها ، ومع إضافة جسور Ethereum ، فإن Polkaswap سيكون أول تبادل لا مركزي على الإطلاق يقبل السلاسل المتقاطعة.

تم بيع كل رموز UMI في أقل من يوم بعد أطلاق حملة ILO يوم 20 غشت، ويمكن شراء الرموز من المنصات اللامركزية.

كل شيئ عن المشروع موجود عبر حسابات UMI الرسمية التالية :

تويتر | تلجرام | كود سورس المشروع على جيت هوب | الموقع الرسمي | ميديوم