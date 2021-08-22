بيع TimeCoin الخاص يتجدد مع أفضل NFT و DeFi و VTuber و Game Player

TimeCoinProtocol هو بروتوكول الاقتصاد التشاركي اللامركزي الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد العالمية. يمكن إنشاء العديد من التطبيقات وتشغيلها على TimeCoinProtocol بما في ذلك تطبيقات الأطراف الثالتة. يركز المشروع بشدة على اقتصاد العمل الحر والاقتصاد المبدع. أصدر المشروع عملة مشفرة أصلية تسمى TimeCoin وهي مدرجة بالفعل في BitFrorex و BiKi و BitMart ويخطط المشروع للإدراجها في Binance DEX في نوفمبر وغيرها من البورصات الرئيسية أيضًا. جمع المشروع أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي من مستثمري الأسهم والعملات المشفرة، و يوجد المزيد من عملات TimeCoin التي تعرض في البيع الخاص للمشروع من أجل شرائها و الاستثمار فيها.

يركز المشروع حاليًا على تطبيق Gig Economy يسمى TimeTicket وتطبيقات Creator Economy تسمى GameTomodachi و eSportStars و VTuber Production و NeoRad.

لدى TimeTicket أكثر من 500000 مستخدم في اليابان وتدر مبيعات بملايين الدولارات الأمريكية. نمت إيرادات TimeTicket أكثر من 40 مرة على مدار 3 سنوات وتخطط الأعمال للتوسع دوليًا.

GameTomodachi هو تطبيق االماتشينح لمشغل الألعاب يستهدف السوق الدولية. سيصدر التطبيق في سبتمبر 2021. وهو يخطط لدعم أكثر من 30 لغة وأكثر من 1000 لعبة. التركيز الرئيسي للمشروع هو السوق الهندي ولديه خطط للتوسع في مناطق أخرى. يمكن للمؤثرين في صناعة الألعاب واللاعبين بيع التذاكر التي يمكن للمشتري استخدامها لممارسة الألعاب مع البائعين أو ضدهم. eSportStars هو تطبيق لإدارة دورات الرياضات الإلكترونية والذي يتم ترقيته باستمرار. يمكن للاعبي الرياضات الإلكترونية التواصل واللعب مع المشجعين أو ضدهم.

NeoRad Production هي خدمة إدارة VTuber تستهدف السوق العالمية. دعم NeoRad العديد من VTubers الذين يؤدون مقاطع فيديو متدفقة متعلقة بالألعاب والأنيمي والأغنية. كان Shirahari Uni أول VTuber.

يتطلب المشروع مزيدًا من التطوير ، بما في ذلك تنفيذ وظائف DeFi و NFT على TimeCoinProtocol لهذه التطبيقات وإنتاج VTuber ، وكذلك أموال جديدة لدعم تكاليف التطوير والتسويق. يخطط المشروع لإنشاء سوق NFT حيث يمكن لمستخدمي VTubers وغيرهم من المبدعين في العالم تداول عناصر NFT.

يمكن أن يقدم المشروع نظام DeFi مبتكرًا يسمى دعم منشئي المحتوى عبر تخزين عملات المشروع Creator Support Staking جنبًا إلى جنب مع سوق NFT الخاص بالمشروع. يمكن للمعجبين زيادة احتفاظهم بـ TimeCoin بنسبة 12% بعد 6 أشهر من التخزين و 24% بعد 12 شهرًا من التخزين. سيتم تقسيم الجزء المتزايد بنسبة 50/50 بين المعجبين والمبدعين. في مقابل الرعاية ، سيقدم المبدعون للعضويات خدمات حصرية وعناصر NFT الرقمية والخدمات وكوبونات الخصم.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة TimeTicket GmbH ، م : “نريد إنشاء مكان يمكن للاعبين المحترفين والمبدعين والمشجعين كسب المال فيه بسهولة مما يساعدهم أيضًا على التفاعل بشكل أفضل مع معجبيهم. لتوسيع خدمة GameTomodachi و eSportStars ، نريد أيضًا تقديم الألعاب الإلكترونية. نحن نقدم تعدين الرياضات الإلكترونية للمشاركين لكسب TimeCoin. كلما زاد عدد المشاركين في TimeCoin ، كانت الخدمة أفضل التي يمكنهم الحصول عليها “.

لهذا السبب ، تم اتخاذ القرار بإطلاق مبيعات التوكن خارج السوق من أجل تمكين تنفيذ وظائف DeFi و NFT في سوق dApps و NFT ، بحيث يمكن للمعجبين دعم المبدعين مثل لاعبي الرياضات الإلكترونية ، الستريمينج ، و VTubers ، إلخ. . سيسمح ذلك لكل من المبدعين والمشجعين بتلقي رموز إضافية ، بالإضافة إلى عناصر داخل اللعبة وشخصيات فنية وأنيمي يتم تداولها باستخدام NFTs. يمكن لمستثمري TMCN كسب دخل إضافي من خلال دعم المبدعين أيضًا.

من إجمالي 100 مليون من رموز TMCN الحالية ، سيتم بيع 10 ملايين من الرموز المميزة خلال مبيعات الرموز المميزة الخاصة بخصم يزيد عن 90% من القيمة السوقية الحالية. تم بالفعل بيع ما قيمته عدة ملايين من الدولارات من TimeCoin وهناك عدد محدود من الرموز المميزة المتاحة للبيع.

سيكون من الممكن شراء TimeCoin بعملة BTC أو USDT أو ETH عبر موقع المشروع الرسمي TimeCoinProtocol.com/sale ، حيث يمكن أيضًا الرجوع إلى جدول فترات إصدار الرمز المميز.

لشراء TMCN ، يُنصح المستثمر بشدة بإعداد محفظة خاصة مثل MetaMask. (لا يُنصح المستثمر بشراء TMCN باستخدام حساب تبادل العملات المشفرة.)

اشترك في حساب تلجرام TimeCoinProtocol لكسب مكافآت TMCN المجانية وشراء TMCN.