عمدة ميسوري يقترح منح السكان ما يصل إلى ١٠٠٠ دولار من بيتكوين

تام شمس - السبت 21 أغسطس 2021 03:47 صباحاً - قال رئيس بلدية كول فالي، ميسوري، إنه كان يستكشف منح أكثر من مليون دولار من عملة بيتكوين لسكان المدينة البالغ عددهم ١٥٠٠ نسمة.

ففي مقابلة يوم الخميس مع منفذ أخبار سانت لويس KSDK، قال العمدة جيسون ستيوارت إنه يريد أن يرى "كل أسرة في مدينتي تتلقى مستوى معينًا من بيتكوين". وقال ستيوارت إن الأموال ستأتي على الأرجح من بعض "المانحين الداعمين للغاية" لكنه لم يستبعد استخدام أموال من استجابة الحكومة للإغاثة من الوباء لإطلاق المشروع.

لم يحدد العمدة مقدار بيتكوين (BTC) الذي يمكن للمدينة توزيعه على كل مقيم، لكنه اقترح أنه يمكن أن يصل أي مبلغ إلى ١٠٠٠ دولار - حوالي ١,٥ مليون دولار، أو أكثر من ٣٠ بيتكوين في وقت كتابة المقالة. ومع ذلك، فقد ألمح أيضًا إلى أن الأموال قد تتطلب من سكان كول فالي الاحتفاظ بالعملات لمدة خمس سنوات.

حيث قال ستيوارت: "قلقي الأول هو أن يقوم شخص ما ببيع عملة بيتكوين الخاصة به فقط لدفع فاتورة السيارة، وبعد ذلك عندما يبلغ سعر بيتكوين ٥٠٠ ألف دولار بعد كل هذه السنوات، سوف يندم على ذلك حقًا".

وأضاف قائلًا:

"أشعر أن هذه هي أفضل طريقة لتلبية الاحتياجات الأساسية [لكل شخص] - من خلال وضع بيتكوين في أيدي الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها بأفضل شكل."

مبادرة ستيوارت بيتكوين مشابهة لتلك التي اقترحها أندرو يانغ، المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠. حيث دعم يانغ إعطاء كل ١٠٠٠ دولار أمريكي شهريًا في الدخل الأساسي الشامل، أو UBI. وعلى الرغم من أنه فشل في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، فقد كان الدخل الأساسي الشامل غالبًا في دائرة الضوء الإعلامية وحاز على دعم قوي.