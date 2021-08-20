كوين بيز تنشئ خط هاتف دعم لعمليات الاستحواذ على الحسابات

تام شمس - الجمعة 20 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - أعلنت كوين بيز عن خط هاتف دعم جديد للعملاء الذين يعتقدون أن حساباتهم قد تم اختراقها من قبل جهات خارجية. وسيتمكن المستخدمون من التحدث إلى وكيل الدعم المباشر، والذي يمكنه بدء التحقيق على الفور. في صناعة تكون فيها تذاكر الدعم ورسائل البريد الإلكتروني هي الطريقة القياسية للاتصال، تتوقع كوين بيز أن هذا التنفيذ يمكن أن يساعد المستخدمين على توفير وقت ثمين عند التعامل مع هذا النوع من الأزمات.

تقدم كوين بيز لعملائها أيضًا طبقات حماية إضافية تشمل المصادقة الثنائية والتعرف على الجهاز غير المعروف ومفاتيح أمان الأجهزة المتقدمة.

تنطوي عمليات الاستيلاء على الحساب، أو ATOs، على جهة فاعلة ضارة تكتسب حق الوصول والتحكم في حساب المستخدم. ويتم التعامل معها على أنها شكل من أشكال سرقة الهوية، حيث يقوم المتسللون بمحاكاة بيانات اعتماد صاحب الحساب من أجل استعادة كلمة المرور وتسجيل الدخول. وفي معظم الأوقات، تكون بيانات الاعتماد هذه نتيجة لتسريبات سابقة للمعلومات أو أنواع أخرى من عمليات الاحتيال، مثل هجمات التصيد الاحتيالي أو رصد لوحة المفاتيح.

تمثل عمليات الاستحواذ على الحساب تهديدًا كبيرًا في عالم العملات المشفرة، حيث يمكن سحب الأصول على الفور تقريبًا، ويصعب تتبعها أو استردادها مقارنة بالمعاملات المصرفية القياسية.

في حين ستستمر هجمات التصيد والانتهاكات الأمنية، فهناك العديد من الأساليب التي يمكن للمستخدمين اتباعها لمنعها.